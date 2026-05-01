Filtran llamada al 911 donde denuncian por violencia a CM Punk, luchador de la WWE

Hace un par de semanas que se estaba realizando en Las Vegas el mítico evento de lucha libre conocido como WrestleMania, mismo que reúne a la cartelera con los talentos más destacados de la lucha libre de Estados Unidos, siendo que en esta edición tuvo lugar la lucha entre CM Punk y Roman Reigns por el Campeonato de Pesos Pesados.

Si bien, esta lucha dio mucho de qué hablar respecto a que “El Mejor del Mundo” perdió el título de Peso Pesado ante Reigns, en las últimas horas ha comenzado a surgir una nueva polémica para CM Punk, pues se ha filtrado una llamada al 911 donde se acusa al luchador de haber agredido a un fan quien solo quería un autógrafo, así lo reveló el medio estadounidense TMZ.

¿Qué dice la acusación a CM Punk?

De acuerdo con esta llamada de una persona latina, (pues el testimonio del audio se escucha completamente en español), Punk lo habría empujado por el pecho en el Hotel MGM Grand Hotel de Las Vegas, donde este se encontraba hospedado.

Primeras versiones señalan que el pasado 20 de abril algunos fans se habrían acercado mucho a varios luchadores invadiendo su espacio personal, por lo que el luchador habría reaccionado de manera violenta contra un par de fanáticos, pues a día de hoy, es el segundo reporte de altercado que involucran a CM Punk durante esos días en Las Vegas.

¿CM Punk será arrestado?

Si bien, en vísperas de WrestleMania 42 se le relacionó CM Punk con un par de altercados con fanáticos, de momento se sabe que la policía de Las Vegas atendió a los llamados y que incluso habló con tres personas relacionadas con estos sucesos, aunque no se presentó algún informe o denuncia, por lo que el luchador quedó en libertad sin cargos.

Por ahora CM Punk no se ha pronunciado al respecto tras estos eventos y se espera que su participación en los eventos de WWE continúen con normalidad.

