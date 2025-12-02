Luto en el universo de la WWE: El luchador CM Punk confirmó una gran perdida

Este martes, uno de los luchadores más destacados de la actualidad, Phillip Jack Brooks, mejor conocido como “CM Punk”, compartió a través de sus redes sociales sobre la muerte de su perro Larry, el cuál lo acompañó por la última década y se volvió una parte esencial de su día a día.

Es sabido que esta mascota CM Punk y su esposa AJ Lee adoptaron por el año 2015 y desde entonces, en palabras del luchador, se volvió parte de su motivación, donde incluso desde el primer momento en que lo conoció se volvió parte de él e incluso se ha referido a este como su hijo.

¿Quién fue Larry, el perro de CM Punk?

Larry de raza skye terrier mestizo, fue uno de los lomitos más mediáticos del entretenimiento, pues el fandom del universo de la WWE le tomó mucho cariño desde el regreso de CM Punk a la empresa, donde incluso se le veía muy seguido viajando con él a todas partes del mundo.

El luchador solía llamarlo “The Best Boy in the World”, en referencia a “The Best In The World”, el apodo que CM Punk eligió para sí mismo, mismo que su público ha validado a través de los años.

Se sabe que la mascota de CM Punk se llamaba “Larry” gracias al personaje de Larry Talbot, de la película de "El Hombre Lobo" debido a su gran parecido y al gusto de Punk por la cultura de los monstruos.

CM Punk y la importancia de la adopción de perros

Punk ha expresado que prefirió adoptar a su perro como parte de la solución al problema de los animales abandonados e incluso ha animando a sus seguidores a hacer lo mismo, pues ha participado en eventos de su ciudad natal, Chicago para promover la adopción.

En ocasiones pasadas, Punk ha expresado que él y AJ Lee se consideran a sí mismos como “misfits” (inadaptados) y que enseguida tuvieron una conexión con Larry, priorizando la personalidad del perrito con la suya antes que el poder comprar y elegir un perro.

¿Cómo se despidió CM Punk de su perro Larry?

A través de su cuenta de Instagram, el luchador de 47 años compartió el siguiente emotivo mensaje junto con algunas fotografías de lo que era su rutina diaria:

"El dolor que cargamos es el precio que pagamos por el amor incondicional. Nuestro pequeño Larry cruzó el puente del arco iris, fuertemente envuelto en nuestros brazos. Estaba seguro y feliz. Rodeado de amor. Rescatamos a Larry de @pawschicago en febrero de 2015 y él cambió nuestras vidas. Nunca podría en un millón de años encontrar las palabras para expresar adecuadamente cuánto lo amamos ni cuánta alegría nos trajo. Nada de lo que escribo, ninguna foto que publico le haría justicia. Vivió una larga y increíble vida. Vio puestas de sol, persiguió tablas de skate. Hizo donde quiera que íbamos con él a casa. Qué privilegio tener el corazón roto y devastado por haber experimentado tal vínculo. No cambiaría nada. Nuestro chico está descansando. La casa está tranquila pero todavía escuchamos el tintineo de su collar y los golpes de punta de sus pequeños pies en los suelos de madera. Él siempre estará cerca. Siempre lo sentiremos. Nuestros corazones están rotos. Hasta que te volvamos a ver, dulce Bobo. Te queremos. Para siempre."