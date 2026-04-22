¿Es Mbappé? Ester Exposito comparte en redes una fotografía comprometedora y usuarios especulan si es el delantero del Real Madrid

Con un segundo nadaplete a la vuelta de la esquina, el delantero Kylian Mbappé ha sido una de las figuras del Real Madrid más señaladas esta temporada, pues aunque este ha tenido un impacto directo en sus contribuciones a gol, se le recrimina el no aparecer en momentos importantes e incluso fracturar el vestidor que tenía a Vini como referente.

Ante estas tensiones en el planeta del fútbol, “KK” parece no perder el tiempo, pues en las últimas semanas se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz y modelo Ester Exposito, misma que este miércoles compartió en sus redes una fotografía poco común de quiénes usuarios de redes señalan que es el mismo Mbappé.

¿Es Mbappé el sujeto de la fotografía de Ester Expósito?

Si bien, la fotografía muestra a la persona cubierta, de acuerdo con usuarios en redes, esta persona tiene rasgos similares a los de Kylian, lo que ha hecho suponer que la relación iría escalando y no es para menos que el mundo entero tenga la vista en la pareja, pues ambos son dos de las figuras más seguidas en España y el mundo.

En la fotografía se muestra a un sujeto con un encendedor en la mano, mientras cuenta con el rostro cubierto por una cortina mientras simula que fuma y aunque no se logra apreciar su rostro de manera clara, miles de seguidores han comenzado a especular.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Aunque esta llamativa pareja fue vista desde principios de marzo de este año, hay algunos reportes no oficiales que señalan que han estado saliendo desde mediados de febrero, aunque no fue hasta marzo donde se les vio juntos en un exclusivo restaurante París.

Con el fin de los días, ha sido cada vez más común ver a Ester en partidos del Real Madrid e incluso ya se les ha visto juntos en su día a día, como hace unas semanas cuando fueron captados yendo por un café.