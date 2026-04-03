FOTOS: Captan de manera MUY romántica a Ester Expósito y a Kylian Mbappé

Recientemente fueron captados la actriz y modelo Ester Expósito y el flamante delantero del Real Madrid Kylian Mbappé en una cita romántica lo que terminaría de confirmar lo que era un secreto a voces sobre la relación que ambas celebridades han mantenido por varias semanas y que ha llamado la atención de todo el mundo.

Ester fue captada saliendo de una cafetería con dos matcha y posteriormente entrando a un vehículo, donde el conductor era ni más ni menos que el francés KK Mbappé y no solo eso, pues tras el video, se habría visto a ambos darse un apasionado beso, lo que terminaría por confirmar la relación entre estos.

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos compartiendo un beso dentro de un coche en Madrid, España. pic.twitter.com/YhutugCvYN — Fauno (@FabrizioFauno) April 2, 2026

¿Qué se sabe sobre la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Fue a principios de marzo que ambas figuras fueron relacionadas luego de que un creador de contenido compartiera fotos de ambos juntos en un bar en París luego de que el futbolista comenzara en su país natal su proceso de rehabilitación de una lesión que lo había mantenido fuera de las canchas por varias semanas.

Desde entonces esta pareja mediática ha sido relacionada en varias ocasiones, siendo incluso que se le ha visto a Ester en partidos del Real Madrid, aunque no se les había logrado captar juntos de manera pública hasta hace poco.

¿Ester Expósito y Mbappé son pareja?

Si bien, ninguna de las dos figuras lo ha confirmado de manera pública, medios internacionales han señalado el romance entre ambos, dejando entrever que hay una relación pero que esta se ha mantenido completamente privada.

Por un lado, Ester se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, teniendo grandes proyectos en puerta como su protagónico en la película Marfil y Dante, por lo que es probable que se le vea cada vez menos seguido a la pareja pues por otro lado “KK” está por entrar a la recta final de la temporada futbolística para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

