El patinador de los Minions sí competirá con su rutina en Milano Cortina 2026: esto fue lo que pasó

Durante días todos hablaban del patinador español Tomás-Llorenç Guarino Sabaté, pues no se sabía si había infligido algún tipo de violación de derechos de autor. Muchos pensaron que no podría volver a usar su rutina inspirada en los Minions, pero hay buenas noticias: sí podrá usarla en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Así es, esto se logró luego de que la productora dueña de los derechos autorizara finalmente el uso de la música. Tras varios días de incertidumbre y presión en redes sociales, el conflicto finalmente quedó resuelto y el atleta no tendrá que modificar su presentación a pocos días de su debut olímpico.

¿Por qué estuvo en riesgo su rutina olímpica?

La controversia comenzó cuando se dio a conocer que el equipo del patinador recibió una negativa para utilizar el tema musical inspirado en la icónica película de Los Minions durante su participación olímpica. Todo esto fue inesperado y obligó al atleta a buscar otra canción y rehacer parte de su coreografía en plena preparación para la competencia definitiva.

¿Cuál era el problema de que usara la canción?

Diferente a lo que muchos podrían pensar, no tuvo que ver con un problema deportivo, sino legal. Resulta que el uso de música y personajes está protegido por derechos de autor y requiere permisos especiales, especialmente en eventos globales como los Juegos Olímpicos.

La presión en redes cambió el resultado de la controversia

Tras hacerse pública la situación, miles de usuarios tomaron cartas en el asunto y compartieron el caso en redes sociales, defendiendo la rutina del patinador por su originalidad, creatividad y por mostrar el lado divertido del patinaje artístico masculino, disciplina que suele asociarse a estilos más clásicos. Fue así como finalmente la productora lo reconsideró y tomó la aplaudible decisión de autorizar el uso del tema. El propio Guarino confirmó la noticia agradeciendo el apoyo recibido y celebrando que “los Minions volverán al hielo olímpico”.

¿Por qué su rutina se volvió tan popular?

La presentación del patinador se volvió viral por combinar de manera magistral la técnica competitiva con el humor y la cultura pop. Y es que fue tan llamativo porque hasta el traje que utilizó captó la atención de generaciones que han crecido con estos personajes amarillos. Si no has visto su rutina, aquí te dejamos el divertido video que te hará apreciar este deporte.