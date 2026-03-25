“Un Solo Corazón": Grupo Frontera presenta el himno de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este martes, la agrupación de música regional originaria de Texas, Grupo Frontera presentó en vivo “Un Solo Corazón”, la canción que será el himno de la Selección Nacional de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 despertando los ánimos mundialistas de todo mundo.

Entre varias especulaciones sobre qué artistas representarán a la cultura mexicana dentro de este torneo de fútbol que se realiza cada 4 años, fue Grupo Frontera quienes se pusieron al frente con la obra que musicaliza a nuestra selección, misma que será local en esta edición junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo fue la presentación de “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera?

La noche del martes 24 de marzo, la agrupación se estuvo presentando en vivo como parte de un evento privado entre la Federación Mexicana de Fútbol y Amazon, donde a semanas de que inicie el torneo, aprovecharon y presentaron este “himno”, el cual fue muy bien recibido por su letra optimista y su inconfundible ritmo con cumbia y tex-mex.

Por ahora la canción de “Un Solo Corazón” se encuentra únicamente disponible en la plataforma de Amazon Music, aunque se espera que en algunos días se pueda escuchar de manera libre para que cada aficionado de la Selección y fanático de Grupo Frontera cante a todo pulmón este llamado “himno”.

¿Cuál será la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lo que se sabe a poco más de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es que la canción contará con la participación de Los Ángeles Azules y Belinda, aunque hay un tercer nombre que continuaría en discordia para cerrar con la canción que represente a México durante este torneo.

Hay quienes señalan que la voz que se podría sumar es la de Santa Fe Klan y por otro lado, El Malilla es otro de los artistas que más ha sonado para formar parte de la canción que represente a México como sede del torneo, pues cabe recordar que cada país tendrá su propio “soundtrack”.