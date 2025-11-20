¡Se armó el baile! Grupo Frontera dará gira mundial y ofrecerá conciertos en México

Se ha confirmado que Grupo Frontera realizará su gira mundial este próximo 2026 ‘Triste Pero Bien C*abrón’ con la cual ofrecerá conciertos en algunas ciudades de México, con la que todos sus fans han estado a la expectativa de poderlos ver en vivo y cantar sus mejores éxitos.

Por ahora, se confirmó que la agrupación abrirá su tour en el Festival Tecate Pal’ Norte en Monterrey, y de ahí se estarán presentando en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, España, Suiza, Inglaterra, España, Italia, Ecuador Chile y Perú.

¿Cuándo serán los conciertos de Grupo Frontera en México?

Durante esta próxima gira anunciaron que darán conciertos en Monterrey el 28 de marzo; CDMX 08, Torreón 10, Oaxaca 15, Veracruz 17, Guadalajara 21, Puebla 23, Mérida 27 y Tijuana el 31 de mayo.

De momento no se ha confirmado las locaciones de estos conciertos, por ello tampoco se sabe sobre el precio que los boletos puedan tener, aunque se espera que los precios oscilen entre los $800 y los $4,000 de acuerdo a grupos del mismo género.

¿Quiénes son Grupo Frontera?

Esta banda estadounidense de música regional que mezcla el norteño con la cumbia es originaria de Texas y se formó en 2022 y originalmente tocaban en bodas, quinceañeras y fiestas locales y poco a poco consiguieron un “boom” mundial, donde incluso han colaborado con Bad Bunny y hoy en día cuentan con más de 36 millones de reproducciones en Spotify.

Su primer álbum “El Comienzo” (2023) fue muy bien recibido por la crítica e incluso ganaron un Latin Grammy como Mejor Álbum Norteño y desde entonces no han hecho nada más que lanzar éxito tras éxito, siendo uno de los ascensos más destacados de la música en los últimos años.