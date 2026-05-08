Última hora: Bonnie Tyler, en coma inducido tras cirugía de emergencia en Portugal

Bonnie Tyler -cuyo nombre real es Gaynor Hopkins - se encuentra en coma inducido tras someterse a una cirugía de emergencia intestinal en Portugal. Según reportan medios lusos, la cantante de 74 años permanece en la unidad de cuidados intensivos en una institución médica de la localidad de Faro, en el Algarve. A continuación, todo lo que se sabe sobre su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler? La razón por la que tuvo que ser operada de emergencia

Según informó el equipo de la artista, las molestias comenzaron mientras ésta se encontraba de gira en Londres, Inglaterra, pero no fue hasta que volvió a su residencia en Portugal que recibió la debida atención médica. La intérprete de “Total Eclipse of the Heart” tuvo que ser operada de emergencia debido a una perforación en el intestino.

Bonnie Tyler, en coma inducido tras su operación

Una vez concluida la intervención, se reportó que esta había sido concretada con éxito. No obstante, una fuente con conocimiento en el tema compartió que los médicos optaron por inducir en coma a la estrella para facilitar su recuperación. Actualmente, permanece bajo observación, por lo que no queda más que esperar alguna actualización por parte del personal médico y el equipo de la artista.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", se lee en el comunicado inicial, compartido vía redes sociales.

¿Quién es Bonnie Tyler? Así ha sido su trayectoria artística

Bonnie Tyler es una de las voces más reconocidas de la década de los 80. Si bien su trayectoria en el mundo del entretenimiento comenzó a finales de los 70, con éxitos como “It’s a Heartache”, no fue hasta años después que alcanzó la fama a nivel global gracias a la canción “Total Eclipse of the Heart”, con la que desbancó a “Billie Jean” de Michael Jackson en Reino Unido y Estados Unidos. Otros de sus éxitos incluyen temas como "Holding Out for a Hero", "If I Sing You a Love Song", "More Than a Lover" y "If You Were A Woman", por mencionar algunos.