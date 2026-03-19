ÚLTIMA HORA: Chuck Norris es hospitalizado de emergencia en Hawái; este es su estado de salud HOY, 19 de marzo

Chuck Norris es hospitalizado de emergencia. Según reportan medios internacionales, el aclamado actor y artista marcial sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai en Hawái.

¿Qué le pasó a Chuck Norris? El actor es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud HOY

De momento, se desconoce la gravedad y naturaleza de la emergencia. No obstante, se ha revelado que el ícono de cine de acción se encuentra a salvo y con "un buen estado de ánimo".

Según confirmó para TMZ una fuente con conocimiento en el tema, el actor se encontraba entrenando la tarde del miércoles, 18 de marzo, en la isla; por lo que su hospitalización tomó de sorpresa a más de uno. De hecho, horas antes de ser ingresado a la institución médica, Norris pasó un buen rato hablando por teléfono con un amigo.

Chuck Norris: “No envejezco. Sólo subo de nivel”

Hace tan sólo una semana, Chuck Norris celebró su cumpleaños número 86. Para no pasarlo por alto, el actor compartió un video en sus redes sociales en el que se le veía entrenando, mientras se le escucha decir: "No envejezco. Sólo subo de nivel". En la descripción del audiovisual, Norris escribió:

"¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años se ha significado muchísimo para mí."

Chuck Norris, todo un ícono de acción

Chuck Norris es todo un veterano en Hollywood. La estrella de 86 años cuenta con una impecable trayectoria artística en el cine de acción; además de ser campeón mundial de karate y contar con múltiples cinturones negros en Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileño y Judo. Si bien uno de sus papeles más populares es el de “Walker, Texas Ranger”, Norris también es todo un ícono de la cultura popular gracias a los famosos "Chuck Norris Facts", que lo convirtieron en uno de los más grandes memes del internet.