¿Fue clonado y reemplazado? Jim Carrey reaparece para recibir el Premio César y las redes aseguran que ese no es el actor

Jim Carrey reapareció en público para recibir el Premio César honorífico, el cual reconoció su extensa carrera en el mundo de la actuación. Su recibimiento de la estatuilla fue aplaudido pues el actor decidió hablar completamente en francés, como forma de respeto al origen de estos premios, y recalcó en su discurso: "Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos del escultor, que moldeas según tu propio deseo. ¡Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que me han abierto su corazón!"

Sin embargo este reconocimiento ha pasado ampliamente desapercibido después de que en redes sociales comenzara a viralizarse la pregunta: ¿es realmente él Jim Carrey?, pues de acuerdo a varios usuarios que se han dedicado a comparar la ceremonia de los César y apariciones anteriores del actor, estaríamos ante un caso de clonación y reemplazo del mismo.

Jim Carrey doesn't look, sound or behave like Jim Carrey.

Lo que estos post destacan es su color de ojos, teniendo en cuenta que en esta ocasión el actor apareció con ojos mucho más claros de lo "común", y diciendo que Jim Carrey siempre habría tenido los ojos marrones mucho más oscuros. Otros más aseguran que en realidad se tratan de prostéticos los que el "clon" de Carrey trae en el rostro para tratar de parecerse al original.

Por otro lado usuarios de X dicen que el cambio de actitud del actor no es normal, recordemos que el canadiense estuvo en boca de muchos cuando comenzó a hacer declaraciones medio polémicas y actuando de forma llamativa, algo que en esta ocasión no sucedió, siendo ahora un Jim Carrey mucho más serio y sobrio.

Pero, de ser posible, ¿por qué Jim Carrey sería eliminado y reemplazado? Si seguimos con la teoría de la clonación, se podría decir que el actor "sabía demasiado", actualmente resurgió uno de los discursos que dio en el 2018: "Secuestrar niños es lo que no hacen las grandes naciones. Casi la mitad de Estados Unidos cree actualmente que hay un siniestro Estado profundo conspirado diabólicamente (...) Los reality shows han distorsionado nuestra idea de lo que es un héroe o de la verdad"

