Met Gala 2026: Estos son las celebridades PEORES vestidas según las redes, los outfits siempre dan de qué hablar

Este lunes 04 de mayo se está llevando a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York uno de los eventos más exclusivos y seguidos de los últimos años, pues el Met Gala 2026 está dando sus primeras reacciones y algunas han sido bastante interesantes, pues los outfits son algunos de los detalles más comentados.

Que si cierta celebridad no irá, u otra eligió mal su ropa, estos son algunos de los comentarios que han comenzado a surgir en redes respecto a esta exposición de moda que eclipsa al mundo entero donde es cada vez más común poder ver a algunas de nuestras celebridades favoritas posando y luciendo atuendos bastante llamativos y también acertados.

La temática de este año 2026 del Met Gala es "Costume Art" el cuál se refiera al Arte del Vestuario, el cuál se enfoca entre la moda y el cuerpo humano como una forma de expresión artística, por lo que el código de vestimenta refiere al "Fashion Art", también interpretada como la moda del arte.

¿Quiénes son los peores vestidos del Met Gala 2026?

De acuerdo con las redes, estas son las celebridades que al parecer no lograron entender del todo el código de vestimenta del Met Gala 2026:

Eaddy Kiernan

El outfit de la consultora de proyectos de Nueva York al parecer no llegó a un estimado de lo que los internautas esperaban, quienes comentaron lo siguiente:

- "Se está volviendo aburrido. Pero, caramba, es el Met"

- "Esto es para la gala de al lado, esta es la Met Gala, cancelar"

- "1/10 parece una profesora de inglés"

Lauren Sanchez Bezos

La conductora, periodista, piloto y empresaria quien también es esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos ha dejado un debate en redes respecto a su elección, donde se lee:

"Esto no es una fiesta de Esposas Desesperadas, chica, son todas muy perezosas para esta Met Gala".

"La gala del Met perdió su prestigio".

"Esto es taaaan aburrido".