¿Bolsa de plástico o lujo de pasarela? El accesorio de Zhang Jingyi que generó dudas en redes

A través de redes sociales se comenzó a viralizar el nombre de Zhang Jingyi, actriz del cine chino, por aparecer en un evento público con una bolsa de plástico que complementaba su outfit. Sin embargo, esa pieza llamó la atención debido a que aparentemente lo que parecía ser una “simple bolsa de basura” supuestamente pertenece a una importante marca de moda y tiene un costo que supera los 30 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con medios internacionales, la actriz acudió este 10 de marzo 2026 al Beijing International Film Festival donde lució un elegante vestido negro con aplicaciones florales y los hombros descubierto, pero lo que llamó la atención fueron sus accesorios, pues desfiló con un paraguas y la famosa bolsa de plástico en color amarillo para dar un toque minimalista, en su momento se indicó que la bolsa plástica era de la marca Balenciaga, lo que provocó conversación y sorpresa entre los asistentes, público y fans.

¿Existe la bolsa de plástico de Balenciaga?

La aparición de Zhang con este accesorio desató debate, pues se habría revelado que este diseño de bolsa está relacionado a la marca lujosa como parte de su campaña “Trash Bag Large Pouch” que tiene un costo de mil 790 dólares, lo que equivaldría a más de 30 mil pesos mexicanos. Sin embargo, recientemente se reveló que no hay relación entre este supuesto accesorio de marca con la aparición de la actriz.

¿Por qué la actriz china Zhang Jingy utilizó una bolsa de plástico?

Según versiones, la bolsa de plástico no pertenece a ninguna marca y solo se trató de un bolso común y corriente para promocionar la película donde la actriz de 26 años es protagonista: “The One” que se estrenó en 2025, por lo que se cree que estás imágenes son pasadas pero se viralizaron al salir a la luz estos últimos días.

Según reseñas “The One”, es un drama conmovedor donde Zhang Jingy interpreta a una joven que cuida de sus papás quienes son sordos por lo que utiliza una bolsa amarilla de plástico como un método de comunicación visual para poder comunicarse con ellos, por lo que se indicó que se decidió llevar esta bolsa como parte promocional de The One en el festival.

Más tarde la aparición de la actriz con la bolsa de plástico amarilla provocó que internet se llenara de memes y videos haciendo referencia a este detalle.