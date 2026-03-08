¿Qué pasó con Bryan Cranston? Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el querido actor de Malcolm

En las últimas horas una publicación malintencionada desató en redes sociales que miles de fans del actor Bryan Cranston creyeran que había fallecido, sin embargo, todo se trató de un rumor.

La ola de confusión se generó principalmente en Facebook cuando una imagen que mostraba la figura del actor en el cielo, con unas nubes y palomas blancas hiciera generar preocupación de inmediato, algunos seguidores comenzaron a compartir la publicación con mensajes de tristeza y sorpresa, pues no creían que el querido Hal de Malcolm el de en medio había partido de este plano.

Poco después se especificó que la publicación en realidad celebraba que Cranston cumplía 70 años, aunque el diseño del mensaje generó gran confusión pensando que se trataba de un mensaje luctuoso, al final todos se mostraron tranquilos de que el actor se encontraba bien.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Frankie Muniz hacia Bryan Cranston?

A través de redes sociales el actor Frankie Muniz quien interpretó al hijo de Cranston en la serie Malcolm el de en medio aprovechó la fecha para mandar un emotivo mensaje dedicado a su compañero, donde destacó su admiración y cariño.

Entre las felicitaciones destacó la del actor Frankie Muniz, quien interpretó al hijo de Cranston en la serie. A través de redes sociales le dedicó un mensaje cargado de admiración.

Feliz cumpleaños 70 al increíble Bryan Cranston. Eres la persona a la que más admiro en Hollywood y tengo la suerte de haber podido interpretar a tu hijo

El joven actor también adelantó su entusiasmo por los nuevos episodios de la serie que llegarán próximamente. La relación entre ambos intérpretes ha sido cercana desde el rodaje de la producción entre 2000 y 2006, debido al tiempo de convivencia Muniz ha señalado en varias ocasiones que Cranston se convirtió en una especie de figura paterna.

¿Cuál ha sido el legado de Bryan Cranston tras Breaking Bad?

Aunque muchos lo recuerdan como el excéntrico padre de familia en Malcolm el de en medio, sin embargo, el actor alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel de Walter White en la serie Breaking Bad

La producción que estuvo bajo Vince Gilligan, el actor interpretó a un profesor de química que, tras ser diagnosticado con cáncer decidió fabricar metanfetaminas provocando que su papel evolucionara a ser un villano. Su actuación le valió cuatro premios Emmy como Mejor Actor en una serie dramática, consolidándose como uno de los intérpretes más influyentes de la televisión.

Actualmente, Cranston se mantiene activo en la industria, sin embargo, adelantó que próximamente se tomara una pausa temporal en su carrera para dedicarse a su vida personal.

