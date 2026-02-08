La otra ciudad de Estados Unidos que nombró El Día de Bad Bunny; ¿dónde está, cuál es y por qué lo homenajearon?

El pasado 18 de agosto de 2022 la alcaldesa de Boston, Massachusetts, Michelle Wu, proclamó el “Bad Bunny Day” debido al éxito que tuvo el puertorriqueño en esta ciudad, a esta celebración pero con diferente fecha se le acaba de sumar la del gobernador Gavin Newsom de California, quien nombró este 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny", quien se coloca como el artista hispano en hacer historia en el en escenario del Super Bowl LX.

¿Por qué Boston proclamó un "Día de Bad Bunny?

Tras el éxito que tuvo Benito Antonio Martínez Ocasio en el Fenway Park, la alcaldesa Wu declaró oficialmente ese día como el “Día de Bad Bunny” en honor al cantante puertorriqueño debido su labor por la inclusión latina que habría demostrado.

Bad Bunny se habría presentado en la ciudad como parte de su gira World’s Hottest Tour, donde incluso Wu asistió al concierto, ahí destacó el papel del artista de promover la diversidad a través de su música y arte.

La proclamación oficial fue difundida con un mensaje en español y en inglés señalando que el intérprete de “Debí tirar más fotos” ha influido positivamente en millones de personas y ha ayudado a redefinir expresiones culturales, artísticas e incluso normas de género.

Asimismo, explicó que Boston es una ciudad diversa e inclusiva, y que ese reconocimiento buscaba destacar a quienes, con su dedicación y excelencia, han mejorado el bienestar de la comunidad latina local y global.

Thank you @mayorwu for welcoming @sanbenito to Fenway Park & declaring today Bad Bunny Day in the City of Boston! pic.twitter.com/NkuQUWMIty — Red Sox (@RedSox) August 18, 2022

¿Por que el 8 de febrero se declaró como "Día de Bad Bunny?

Este 8 de febrero que se llevará a cabo el Super Bowl LX, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente este domingo como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, quien será el artista principal del espectáculo de medio tiempo durante el enfrentamiento entre Seahawks y Patriots.

La proclamación fue anunciada por Newsom a través de sus redes sociales, donde elogió el impacto cultural del cantante puertorriqueño, su música en español y su amplio alcance global.

Con este segundo nombramiento, Bad Bunny demuestra el gigantesco papel que está jugando dentro de la industria musical al ser el único hispano en tener dos días festivos en Estados Unidos, un país que actualmente vive un momento político donde los latinos se ven vulnerables.