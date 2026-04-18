Confirman la muerte de una de las actrices más icónicas del cine y televisión; participó en la serie de Batman

Hace unas horas se hizo oficial la noticia de la muerte de Joy Harmon, una de las actrices más entrañables de la televisión pues participó en proyectos televisivos como Batman, The Beverly Hillbillies, Bewitched y más películas icónicas que la definieron como uno de los rostros más conocidos.

La noticia se dio a conocer por su familia, quienes recientemente informaron que la actriz y modelo había perdido la vida a la edad de 87 años en su residencia en Los Ángeles, California, dejando un gran legado dentro del mundo del entretenimiento.

¿De qué murió la actriz Joy Harmon?

De acuerdo con la familia de a arista, esta habría fallecido debido a causa de una neumonía, noticia que impactó en una gran cantidad de seguidores, pues su trabajo dentro del cine y la televisión la consagraron como una de las personalidades entrañables de la época de los 60’s y 70’s.

¿Quién fue Joy Harmon?

Joy Harmon habría comenzado su carrera en el mundo del espectáculo desde muy chica, pues hay registros que señalan que fue una modelo infantil y poco después de haber terminado la secundaria tuvo su debut teatral. Durante sus primeros años de carrera Harmon realizó pequeñas giras presentando varias obras por varios estados del país e incluso llegó a estar en Broadway.

Posterior a su paso teatral, realizó su debut en programas de televisión, donde aparecía recurrentemente de invitada en shows como Tell to Groucho, Batman, Gidget y The Monkees. Dentro de sus roles más recordados se encuentra el de Lucille en la película La Leyenda del Indomable y el de Merrie en Village of the Giants.

¿Qué fue de los últimos años de Joy Hamron?

Se sabe que pocos años de haberse casado con el director Jeff Gourson en 1968 se alejó de la actuación y aunque estos se divorciaron en el año 2001 Joy siguió con su vida y un par de años después fundó una pastelería donde trabajó hasta el final de sus días.

