D4vd es ACUSADO en el caso de Celeste Rivas; podría enfrentar la pena de muerte

El cantante y compositor estadounidense conocido como D4vd ha sido formalmente acusado en el caso de Celeste Rivas, la joven que fue encontrada sin vida en la cajuela de su vehículo. La información fue confirmada este 20 de abril por el medio Variety.

El fiscal de distrito Nathan Hochman aseguró en una conferencia de prensa que D4vd, cuyo nombre real es David Burke, podría ser elegible para enfrentar la pena de muerte.

El músico de 21 años había sido arrestado sin libertad bajo fianza el jueves 16 de abril, más de 7 meses después del descubrimiento de la adolescente de 14 años.

De qué acusan a D4vd en el caso de Celeste Rivas

David Burke enfrenta cargos formales por el asesinato de Celeste Rivas, así como abuso sexual y desmembramiento.

Según la información que se ha hecho pública y confirmó Nathan Hochman, Celeste Rivas acudió a la casa del músico D4vd el 23 de abril de 2025, ubicada en Hollywood Hills, en Los Ángeles; fue la última vez que se le vio con vida y su cuerpo fue hallado casi 5 meses después.

"Hay evidencia física, además de evidencia forense y digital, que pensamos presentar en Corte para probar estos cargos más allá de toda duda razonable", aseguró el fiscal de distrito.

Presuntamente, Celeste Rivas tenía 13 años de edad cuando huyó de su casa y 14 cuando habría mantenido relaciones sexuales con el músico de entonces 20 años; esta relación constituiría un delito en sí misma, al tratarse de una menor sin haber alcanzado la edad legal para dar consentimiento.

David Burke sería calificable para recibir la pena de muerte o cadena perpetua debido a varias "circunstancias especiales" consideradas, entre ellas premeditación.

El caso se abrió en septiembre de 2025, tras hallarse el cuerpo de Celeste Rivas en el interior de un auto abandonado, el cual estaba registrado en Texas a nombre de David Burke. En un inicio se reportó que el músico se encontraba colaborando con las autoridades durante la investigación, y días después él canceló su tour por Estados Unidos.