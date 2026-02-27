David Guetta se convierte en papá por cuarta vez casi a sus 60 años

¡Nadie lo imaginaba! David Guetta y su novia lo mantuvieron en secreto... La famosa pareja anunció el día de hoy 26 de febrero la llegada de su cuarto hijo, lo que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues jamás hicieron público el embarazo de Jessica.

"El secreto más hermoso que jamás hayamos guardado": Son las palabras con las que compartieron la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde también postearon un carrusel de fotos muy tierno mostrando a sus hijos y la llegada del nuevo miembro de la familia.

¿Quién es Jessica Ledon, pareja de David Guetta?

Jessica es una reconocida actriz, modelo, productora e influencer de ascendencia cubano-estadounidense. Ledon comenzó su carrera como modelo en pequeñas campañas locales para después saltar a la actuación y obtuvo gran reconocimiento con su participación en el reality show Model Latina en 2010, además de haber participado en series de televisión, cortometrajes y teatro.

La historia de amor de David Guetta y Jessica Ledon

Jessica y David se conocieron en el 2015, un año después de que el DJ hiciera oficial su ruptura con su primera esposa Catherine Lobé, pero fue hasta el 2016 en que la pareja hizo oficial su romance. Pasaron 8 años demostrando que son una de las parejas más sólidas de la industria y en el 2024 dieron una noticia que sorprendió a todos, pues anunciaron por medio de un post en Instagram que estaban en la espera de su primer hijo juntos a quien llamaron Cyan.

El día de hoy volvieron a sorprender a todos con la llegada de su segundo hijo en pareja y el cuarto en la vida de David Guetta, ya que el DJ actualmente tiene 58 años, sumándose así a más artistas que han decidido ser papás a una edad avanzada como: Robert De Niro, Al Pacino, Julio Iglesias, Tommy Mottola y Steve Martin.