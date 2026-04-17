AL MOMENTO: Detienen al cantante D4vd a meses de que hallaran el cuerpo sin vida de Celeste Rivas, esto es lo que se sabe del caso

Desde hace unos meses, el caso de la muerte de Celeste Rivas le dio la vuelta al mundo entero, pues además de ser un crimen terrible, en seguida se le relacionó al cantante D4vd de 21 años, con quien la menor presuntamente había tenido una relación.

Aunque David Anthony Burke, mejor conocido en el mundo del arte como D4vd es un músico con una carrera en ascenso en seguida este suceso frenó su carrera, pues se había convertido en uno de los principales sospechosos y este jueves se informó que tras varios meses, este había sido detenido.

¿Qué se sabe del caso de d4vd?

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles, el cantante habría sido detenido el pasado martes 14 de abril 7 meses después de que se encontrara el cuerpo de Celeste, por lo que el cantante se encontraría sin derecho a fianza. Aunque por meses este se habría desvinculado de lo sucedido, varias pruebas le han relacionado con la menor.

De acuerdo con la madre de Celeste, ella tenía un novio que se llamaba David e incluso cuando encontraron su cuerpo se logró identificar un tatuaje en el dedo índice con la frase "Shhh...", mismo que tiene D4vd.

¿Qué le pasó a Celeste Rivas?

De acuerdo con la versión oficial, esta chica desapareció desde abril del 2025 y habría aparecido sin vida en septiembre en la cajuela de un auto a que estaba a nombre de D4vd, lo que enseguida le relacionó al cantante con este crimen y aunque las autoridades tardaron más de 7 meses en poder tenerle bajo su custodia parece ser que este caso daría un giro nuevo.

Desde que se presentó el caso, D4vd fue considerado como uno de las personas sospechosas de este crimen, aunque tras un interrogatorio este pudo seguir su vida de manera normal, aún cuando varias pruebas relacionaban al cantante con Celeste Rivas.