Avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica impide a estrella de Grey’s Anatomy asistir a premiaciones y participar en nuevas producciones

Eric Dane, de 53 años, reconocido por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy, ha ofrecido una de sus reflexiones más sinceras sobre cómo el avance de su condición ha impactado no sólo su cuerpo, sino también su salud mental y carrera. Aunque hizo público que vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en abril de 2025, las recientes declaraciones han captado la atención de colegas y seguidores.

¿Cómo se encuentra actualmente Eric Dane quien vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica?

Debido al avance de su enfermedad, Dane tuvo que cancelar su asistencia al Champions for Cures and Care Gala de la organización ALS Network, donde iba a ser honrado como Defensor del Año. La razón, como confirmó la organización, fue “debido a las realidades físicas de la ELA”, lo que le impidió estar presente físicamente en el evento.

A través de un video, el actor agradeció el reconocimiento y lo dedicó a su familia a quienes describió como seres que luchan contra la ELA con coraje día a día.

Además, su excompañero Patrick Dempsey, con quien compartió pantalla en la serie, habló recientemente sobre la lucha de Dane, describiéndola como “coraje puro” y resaltando cómo ha usado sus redes sociales para visibilizar la enfermedad. Asimismo, Dempsey elogió el optimismo y la fortaleza de Dane frente a un reto tan duro.

Asimismo, reveló que pensaba integrar a Dane en “Memoria de un Asesino”, serie que protagoniza Dempsey, sin embargo, fue imposible su incorporación debido al avance de la enfermedad.

Recientemente, Dane confesó que “mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Tengo un brazo funcional, el izquierdo”, y añadió con preocupación: “Siento que quizá en un par de meses tampoco podré tener la mano izquierda. Estoy preocupado por mis piernas”.

Más allá de los efectos físicos, Eric Dane ha reflexionado abiertamente sobre el impacto que esta lucha ha tenido en su salud mental. Ha hablado de cómo ha tenido que replantear prioridades, enfrentar miedo e incertidumbre, y encontrar formas de mantener la esperanza para seguir avanzando.

¿Cuál es la enfermedad que padece Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los músculos voluntarios. A medida que avanza, provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y dificultades para hablar, comer o respirar. Actualmente no existe cura.