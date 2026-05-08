Muere famoso participante de reality show luego de sufrir un trágico y extraño accidente en España

El pasado 07 de mayo se dió a conocer que el famoso ex participante de reality show y estrella de televisión, Jake Hall, falleció a los 35 años de edad en un accidente mientras se encontraba de vacaciones en España. Esta noticia ha conmocionado a todas las personas que fueron testigos de su carrera en la pantalla chica.

¿Cómo murió Jake Hall?

De acuerdo con los primeros reportes y la información que se ha compartido, Jake Hall; quién participó en el programa "The Only Way is Essex", se encontraba de vacaciones en una villa ubicada en Santa Margalida, en España, salió de fiesta y horas después murió. Hasta el momento se sabe que el hombre presentaba heridas en la cabeza, hecho que podría indicar que intentó atravesar una puerta de cristal. Por ahora no se descarta que se haya tratado de un accidente, sin embargo las autoridades continúan investigando para saber qué fue lo que realmente sucedió y esclarecer los hechos.

¿Cuál fue la última publicación de Jake Hall en redes sociales?

Luego de que se anunciara la muerte del modelo y estrella de la pantalla chica muchos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para detectar la actividad en redes sociales de Jake Hall y enfatizar cuál fue su última publicación la cuál fue “La vida a veces es mala, pero voy a intentar recordar las cosas buenas - mirando a través de las cosas - solo estoy haciendo arte - en muchas formas”. En dicho posteo se le ve al hombre disfrutando momentos con su familia, viajando, pintando y mostrando sus looks. Por su parte, muchos usuarios han comentado la publicación con mensajes como “Qué noticia tan triste. Les envío mi cariño a su familia”, “Esto es tan triste”, “Sin palabras. Descansa en paz, Jake. Te fuiste demasiado pronto”, entre otros.

¿Quién fue Jake Hall?

Jake Hall fue un reconocido modelo y estrella de televisión británica, famoso por su participación en “The Only Way Is Essex” y por tener una relación con Chloe Lewis. Siempre mantuvo mucho interés por la moda, tanto que llegó a realizar su propia marca. En 2017 tuvo a su hija River Bella junto a su pareja Missé Beqiri aunque esa relación finalizó en 2021. En una de las últimas fotografías que el hombre publicó en redes se le puede ver acompañado de su pequeña, en dicha publicación escribió “Mi Mundo”.