Jisoo de Blackpink ROMPE EL SILENCIO sobre el arresto de su hermano por abuso y advierte que podría tomar acción legal

A unos días de que trascendieron a nivel internacional reportes de que el hermano mayor de Jisoo, Kim Jung-Hoon, había sido arrestado por acusaciones de abuso sexual, la integrante de Blackpink rompió el silencio mediante un comunicado. Este último, difundido mediante su compañía, Blissoo, establece que la artista no tiene ningún vínculo con esta polémica y que su hermano no tiene relación con la empresa.

Jisoo de Blackpink rompe el silencio sobre arresto de su hermano

Según recopila el medio Times Now, el comunicado indica que Jisoo ha vivido de manera independiente por muchos años e incluso desde su formación como artista, y que "no tiene conocimiento ni involucramiento en la vida personal de este individuo". También dice que ningún miembro de su familia tiene algún papel en la toma de decisiones dentro de la compañía Blissoo y que ésta jamás ha apoyado económicamente al hermano de la cantante y bailarina.

Por otro lado, el comunicado advierte que el equipo legal de Jisoo tomará medidas contra quienes difundan información falsa, difamen a la artista o hagan uso inadecuado de su nombre e imagen.

De qué acusan al hermano de Jisoo

La reciente polémica alrededor de Kim Jung-Hoon surgió el 15 de abril, cuando fue arrestado a partir de acusaciones de agresión sexual interpuestas por una streamer surcoreana; dos días después, la orden de arresto fue desestimada por falta de pruebas. Supuestamente, la streamer habría llevado acabo una lotería para ganar una cena con ella, cuya tarifa para participar era de 10,000 wons (118 pesos mexicanos); el hermano de Jisoo habría comprado 500 boletos y ganado.

Sin embargo, el 18 de abril otra mujer que aseguró ser la esposa de Kim Jung-Hoon lo acusó en redes sociales de violencia doméstica, agresión sexual y extorsión, además de que publicó imágenes de sus heridas.

Hace casi un año, en mayo de 2025, una publicación mediante la plataforma Blind acusaba al hermano de Jisoo de violencia digital, al publicar videos íntimos de una mujer sin su consentimiento.