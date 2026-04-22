Kendall Jenner y Jacob Elordi intensifican rumores de relación tras meses de cercanía y apariciones juntos

Tras una temporada de premiaciones, festivales y eventos exclusivos, los nombres de Kendall Jenner y Jacob Elordi han comenzado a tomar fuerza dentro de los titulares tras ser vistos juntos en este tipo de eventos, ya que todo indicaría que el actor y la modelo estarían teniendo una relación amorosa.

Recientemente, una fuente cercana a la pareja le declaró a un importante medio de comunicación internacional que: “ Jacob Elordi y Kendall Jenner; "Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, estás declaraciones llegan justo cuando fueron vistos en Coachella 2026 disfrutando del festival, lo que reafirmaría que están juntos y que sus apariciones dentro del mismo círculo social no han sido solo coincidencias.

¿Cómo empezó el rumor que Jacob Elordi y Kendall Jenner “son novios”?

Jacob Elordi y Kendall Jenner comenzaron a llamar la atención de los medios y fans luego de que se les viera muy cercanos en distintos eventos en los últimos meses, uno de ellos fue durante la fiesta de los Oscar, asimismo, el actor habría acudido a la fiesta de cumpleaños de la integrante del clan Kardashian en 2022.

Recientemente, las celebridades han sido señaladas de pasar tiempo juntos y en privado con encuentros constantes pero discretos, sin embargo, su asistencia a Coachella fue capturada por asistentes y medios.

De igual modo, hay quienes aseguran que la relación entre ellos habría evolucionado poco a poco tras la convivencia que mantienen en Los Ángeles, Estados Unidos.