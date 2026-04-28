Lisa Kudrow revela el lado oscuro de Friends: “Había comentarios crueles y situaciones incómodas”

La actriz Lisa Kudrow, quien se volvió mundialmente famosa por interpretar a Phoebe en Friends, reveló recientemente en una entrevista con The Times de Londres detalles poco conocidos sobre el ambiente detrás de cámaras de la icónica serie. La actriz explicó que, aunque el show era todo un éxito a nivel mundial, el entorno laboral durante las grabaciones podía ser “duro” y hasta “brutal”, especialmente por la presión que había todos los días de actuar frente a público en vivo.

También te puede interesar: ¡Se cumplen 30 años del primer episodio de 'Friends'!

¿Qué dijo Lisa Kudrow sobre el ambiente en Friends?

La actriz llamó la atención de todos al no guardarse nada al respecto. Kudrow explicó que mientras trabajaban había críticas muy duras por parte de los guionistas. Relató que era evidente que cuando un chiste no funcionaba, ellos reaccionaban de inmediato culpando al actor por “no decir” de forma correcta el chiste. Esto provocaba que los actores se sintieran muy presionados por no cometer errores frente a las 400 personas con las que graban cada episodio.

¿Qué tipo de situaciones incómodas ocurrieron en el set?

Pero no se queda todo ahí, pues la polémica creció cuando Lisa Kudrow reveló que en la sala de guionistas predominaban hombres. Ella contó que ahí se generaban conversaciones inapropiadas sobre el elenco, donde usaban a las actrices y sus compañeras como objetos de deseo y fantasías sexuales sin pena alguna.

|Archivo

Todo esto tornaba complicado el ambiente laboral, lo que provocaba que se sintieran tensos e incómodos. Además, estas declaraciones recuerdan controversias pasadas relacionadas con el equipo de producción. Como el caso de Amaani Lyle, que demandó a la productora por acoso sexual y conductas inapropiadas en la sala de escritores.

¿Afectó esto la relación entre los actores?

Para finalizar, ella resaltó que, a pesar de todas estas complicaciones, los actores nunca tuvieron problemas entre ellos. La conexión entre ellos era real a pesar de las tensiones en el set. Kudrow destacó su cariño por Matthew Perry y que la experiencia sigue siendo un evento irrepetible para ellos.

