Mexicanos y fans revientan a Timotheé Chalamet por sus críticas a la ópera y el ballet: “Todos pueden ser actores, Pero bailarines pocos”

El actor nominado al Oscar Timothée Chalamet se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizaron sus declaraciones sobre el ballet y la ópera cuestionando su relevancia actual.

Durante una entrevista, Chalamet comentó que no se imaginaba trabajando en este tipo de producciones porque “son disciplinas donde se intenta mantener algo vivo aunque a nadie le importe”. Aunque el actor señaló que respeta a quienes participan en ellas, sin embargo, su opinión no fue bien recibida.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente y generó que artistas y amantes de la danza como Alondra de la Parra e Isaac Hernández se pronunciaran. De igual modo, varios mexicanos salieron a defender el trabajo artístico.

"Todos pueden ser actores, pero pocos bailarines", expresó un internauta defendiendo la exigencia física, disciplina y años de preparación que se requiere para ser bailarín de ballet profesional.

A estas palabras varios usuarios salieron a defender la relevancia de la danza clásica y señalaron que el ballet sigue teniendo audiencias y espacios importantes en el mundo cultural.

¿Qué dijo Isaac Hernández a las declaraciones de Timothée Chalamet?

Unos de los mensajes más comentados fue el del bailarín mexicano Isaac Hernández, quien reaccionó directamente a las declaraciones del actor, por lo que aprovechó sus redes sociales donde hizo hincapié “A nosotros sí”, esto como respuesta al cuestionamiento del actor: ¿A quién le importa?.

Asimismo, recordó que desde hace más de una década, “Despertares” reúne cada año cerca de 10 mil personas para celebrar la danza, además, este proyecto impulsa el desarrollo de jóvenes artistas mediante clases magistrales, conferencias talleres y audiciones gratuitas.

“Año tras año la gente disfruta del espectáculo y las actividades que lo rodean. ¿Seguro que a nadie le importa?”, cuestionó el bailarín mexicano.

¿Quién es Isaac Hernández?

Isaac Hernández es un bailarín de ballet originario de Guadalajara y es considerado como uno de los bailarines más destacados del país a nivel internacional.

Hernández ha sido parte de importantes compañías, como el English National Ballet y ha sido reconocido con el prestigioso Benois de la Danse, considerado uno de los galardones más importantes de la danza.