Muere famoso comediante de televisión y sale a la luz situación perturbadora antes de su fallecimiento

El pasado 01 de mayo se anunció que lamentablemente el comediante peruano Alfonso Mendoza, mejor conocido como "Pompinchú" había perdido la vida a los 55 años de edad, por otro lado también se reveló cómo fueron sus últimos días antes de morir.

¿Cómo fueron los últimos días del comediante "Pompinchú"?

Raymundo Mendoza, hermano del reconocido comediante confirmó la muerte de Alfonso Mendoza, uno de los máximos representantes del entretenimiento en Perú. Recientemente un medio local del país dió a conocer que los últimos días del comediante fueron muy complicados ya que se mantuvo hospitalizado debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales.

Una de las causas de este problema fue que en marzo del presente año el comediante se sometió a una cirugía de cadera, poco tiempo después comenzó a tener daños renales. Derivado de esto los médicos especialistas señalaron que la estrella de televisión requería de un trasplante de pulmón, hecho por el que incluso su hija pidió ayuda en redes sociales. Durante su estancia en el hospital el comediante permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el humorista dependía de oxígeno durante todo el día. Por otro lado, permanecía sedado, intubado y tampoco podía comunicarse.

Previo a que el comediante falleciera la familia de Alfonso pidió a todos sus seguidores que oraran por la salud del humorista. “Solo le digo al público maravilloso que lo sigue a mi hermano, una oración por él, nada más. Es lo único que estamos pidiendo”, fueron algunas de las palabras de su hermano. Además de eso la situación financiera de la familia no era favorable para solventar los gastos ya que aunque expresaron que contaban con seguro médico, no todo estaba cubierto.

¿Quién fue el comediante "Pompinchú"?

Alfonso Mendoza, mejor conocido como "Pompinchú" fue un reconocido comediante peruano quién sobresalió especialmente a finales de los 90 y principios de los 2000. Su carisma, humor y forma de contar historias hicieron que se convirtiera en un icono y referente de la cultura popular. Uno de los proyectos en los que destacó ampliamente fue en "El show de los cómicos ambulantes". Durante su trayectoria profesional compartió el escenario con figuras como 'Tripita' y 'Tornillo'.