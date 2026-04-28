Luto en el cine de ciencia ficción: Muere una de las figuras MÁS destacadas del universo de Star Wars

Este martes se confirmó la muerte de Steve Maslow, una de las figuras más importantes del cine de ciencia ficción del siglo pasado, quien incluso recibió 7 nominaciones al Óscar en la categoría de “Mejor Sonido” gracias a sus trabajos dentro del séptimo arte, consolidándose como una leyenda en el rubro.

El ingeniero en audio falleció a la edad de 81 años, dejando un gran vacío dentro del mundo del entretenimiento, pues a lo largo de las décadas trabajó en proyectos que fuero revolucionarios en el cine de ciencia ficción y sobre todo en el que hoy en día consumimos normalmente, considerado como uno de los mejores en su cargo.

¿Quién fue Steve Maslow?

A lo largo de los años, Maslow se desenvolvió como uno de los ingenieros de audio más importantes del cine e incluso ganó tres premios Óscar gracias a su trabajo en la mítica película de Star Wars VI: El Imperio Contraataca; Indiana Jones: En Busca del Arca Perdida y Speed, siendo uno de los trabajos más revolucionarios de la época.

¿De qué murió Steve Maslow?

De acuerdo con los primeros informes, Steve falleció este lunes 27 de abril en un centro de terapia en West Hills tras haber perdido la batalla con el cáncer, verisón que el medio The Hollywood Reprter ha tenido de su esposa, Ronna Maslow.

¿Cuáles fueron las películas más destacadas de Steve Maslow?

Se tiene registro que desde 1978 Maslow comenzó a trabajar en el cine y que incluso llegó a participar en más de 200 producciones, donde entre colaboraciones dentro del audio de películas como Halloween II y III, Batman Returns, Edward Scissorhands, Beetlejuice y más se pueden destacar los siguientes títulos bajo su mezcla de audio:

