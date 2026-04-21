Sócrates, filósofo griego: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”

La filosofía sigue siendo una de las herramientas más empleadas por el ser humano a lo largo de la historia. La complejidad de la vida es lo que le otorga vigencia y es que el hombre no deja de preguntarse sobre la naturaleza de la realidad, la moral y el conocimiento.

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Recorrer los preceptos de los distintos filósofos que han dejado su huella en la historia de la humanidad es permitirse ampliar la perspectiva que tenemos del mundo que nos rodea. La filosofía nos permite adentrarnos en nuestras propias conclusiones, dejando de lado la influencia de creencias y decisiones que hayamos tomado.

¿Quién fue Sócrates?

Entre las mentes más analizadas dentro de la filosofía se encuentra la de Sócrates, un filósofo griego del siglo V a. C., resume Gemini, y añade que es considerado uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental pese a que nunca dejó nada escrito.

El pensamiento de Sócrates se basó en la búsqueda de la verdad y la virtud a través del diálogo y el cuestionamiento constante. Fue quien popularizó la famosa premisa "solo sé que no sé nada", desafiando las certezas que nos rodean e invitándonos a reflexionar y tener un pensamiento más crítico.

Una frase célebre de Sócrates

Sócrates se caracterizó por hacer que sus interlocutores arribaran a contradicciones en sus propias palabras y llegaran a una verdad más lógica. Y todo lo hacía en base a preguntas punzantes que invitaban a la reflexión.

Es en este marco que una de sus principales máximas es la que se resume en la frase “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”. Este enunciado no solo hace referencia a una muestra de humildad, sino que motoriza el aprendizaje y el pensamiento crítico, motivo por el cual se le conoce comúnmente como la Doctrina de la Ignorancia Sabia.

En la actualidad, en un mundo saturado de información y opiniones rápidas, esta máxima de Sócrates invita a mantener la mentalidad de principiante, algo que es clave para la innovación y el crecimiento personal. Además, se trata de una frase que nos hace dudar de nuestras certezas, especialmente de los sesgos que confirmamos sin pensar.

Finalmente, “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia” es una invitación a escuchar más. Sócrates buscaba que aprendamos a reconocer que los demás pueden tener piezas del rompecabezas que nosotros no y que pueden ayudarnos a llegar a una verdad más lógica.

