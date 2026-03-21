ÚLTIMA HORA: Muere querido actor quien fuera uno de los protagonistas de la serie Buffy, la Cazavampiros

La tarde de este viernes 20 de marzo se confirmó la triste noticia de la muerte de Nicholas Brendon quien fuera uno de los actores más reconocidos de la década de los 90’s y 2000’s por su papel como Xander Harris en la serie Buffy the Vampire Slayer a lo largo de 7 temporadas o Kevin Lynch en Mentes Criminales.

A través de los años, Brendon se hizo de un gran grupo de admiradores por su calidez y manera de interpretar sus papeles, donde el actor de 54 años tuvo diferentes roles que lo caracterizaron por su facilidad para desenvolverse en diferentes roles.

¿De qué murió el actor Nicholas Brendon?

De acuerdo con un comunicado compartido por la familia del actor, este habría fallecido mientras dormía debido a “causas naturales”, así lo dejaron ver en un comunicado compartido con el medio Hollywood Reporter esta tarde.

“Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era".

En el año 2023 se dio a conocer que el actor había sufrido un infarto y que había sido diagnosticado con una cardiopatía congénita, además de que también padecía el síndrome de la cola de caballo, la cuál es considerada como una afectación grave causada por la compresión severa de las raíces nerviosas en la base de la médula espinal, por lo que se habría sometido a diversas cirugías.

¿Cuáles fueron los trabajos más populares de Nicholas Brendon?

En 1997 Brendon ganó fama internacional al interpretar a Xander en la popular serie Buffy, la Cazavampiros, donde apareció en casi todos los capítulos de las 7 temporadas, perdiéndose solo 1, siendo considerado como el corazón del grupo, conquistando a la audiencia por su sencillez y sensibilidad.

Otro de sus papeles más recordados fue en la serie Mentes Criminales, donde dio vida a Kevin Lynch a lo largo de los años, siendo bastante reconocido dentro de este cast.