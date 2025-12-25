TRAGEDIA: Confirman muerte de actriz Dia Smith de El Rey León, su novio es el principal sospechoso

En las últimas horas se ha confirmado la muerte de Imani Dia Smith, la actriz estadounidense de 26 años que cautivó al mundo de la actuación durante su paso por la obra teatral de El Rey León de Broadway, donde interpretó a “Nala”, dejando un vacío dentro del mundo del entretenimiento.

De acuerdo con primeros reportes de medios como TMZ y People, Smith fue encontrada sin vida en su residencia en Edison, Nueva Jersey. La actriz habría sufrido un ataque con arma blanca, lo que finalmente la habría privado de la vida, dejando a su hijo de tres años, a sus padres y a sus dos hermanos menores.

¿Qué se sabe sobre el caso de Dia Smith?

Primeros reportes de las autoridades del condado de Middlesex y la policía de Edison comunicaron que la pareja de Smith, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años de edad, fue arrestado el 23 de diciembre, siendo el principal sospechoso del crimen.

De momento no ha habido ningún otro informe respecto al hecho, siendo por ahora la única persona detenida, por lo que en los próximos días se espera un comunicado de las autoridades correspondientes.

¿Cuáles fueron los trabajos de Dia Smith más populares?

Durante parte de su infancia, Dia Smith consiguió hacerse de gran popularidad en Broadway, donde cautivó a miles de personas con su papel de Nala (en su versión joven), en la obra de El Rey León entre septiembre del año 2011 y el 2012.

Este musical está completamente basado en la película animada de Disney estrenada en 1994, misma que marcó un antes y un después en el mundo de las películas animadas, donde además de su guion y trama, destaca la música compuesta por Elton John y las letras de Tim Rice.

Hoy en día el musical de El Rey León le ha dado la vuelta al mundo, logrando ser una de las obras más populares de todos los tiempos, donde incluso ha recorrido el mundo con el paso de los años.