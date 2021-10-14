Teoría revela quién es el verdadero villano de El Rey León.

Una inesperada teoría revela que Zazú es el verdadero villano de la película 'El Rey León'; el bucero de pico rojo que fue mayordomo de Mufasa, en realidad fue un aliado de Scar.

De acuerdo con el vlog de Luis Velody, una de las curiosidades presentes en la emblemática cinta de Disney es que el ave no era del bando de los buenos.

No obstante, cuando Simba y Nala huyen al cementerio de elefantes, de la nada llega Zazú; el único que sabía dónde estaban los protagonistas era Scar, por lo que queda demostrado el trato que tenían Scar y Zazú.

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Zazú era uno de los siervos de Scar

Más adelante, Zazú distrae a Mufasa mientras Scar se lleva a Simba al lugar de la estampida; sin duda todo indica que el ave trabajaba con el rey, pero en secreto obedecía las órdenes del villano.

Esta teoría de la embemática cinta de Disney quitaría ese papel de víctima de maltrato al bucero de pico rojo; en realidad revela que sería un siervo de quien fue considerado por muchos años el gran villano de El Rey León.

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