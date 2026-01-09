Confirman NUEVA TEMPORADA de Black Mirror: ¿cuándo se estrena?
Black Mirror, una de las series que nos hace cuestionarnos qué tan buena es la tecnología, ha sido renovada para una octava temporada y estos son los detalles que se han revelado.
Desde el 2011 Black Mirror se ha dedicado a que cada uno de los capítulos nos haga cuestionarnos qué tan buen uso es el que le damos a los avances tecnológicos, haciendo que tengamos cierto miedo a lo rápido que va avanzando el mundo moderno y temiendo por las futuras posibilidades de escenarios a los que nos podamos enfrentar.
Con esta premisa que parece que no caducará, Black Mirror acaba de ser renovada para una octava y nueva temporada, de la mano de su creador Charlie Brooker, confirmación que obtuvimos a través de Netflix, donde publicaron una transcripción de la conversación que mantuvieron con Brooker, charla que además celebra las nominaciones que recibió en los Golden Globes .
¿Cuándo podremos ver la octava temporada de Black Mirror? Hasta el momento no tenemos fecha confirmada ni por parte de Charlie Brooker ni por parte de Netflix, pero lo más probable es que la entrega llegue para finales del 2026 o inicios del 2027, ya que aún la producción no se ha iniciado.
¿Cuáles son los capítulos mejor calificados de Black Mirror?
Black Mirror tiene episodios de todo, unos que nos dan bastante miedo, otros que nos dan ganas de llorar hasta quedarnos dormidos, pero según la clasificación hecha en Rotten Tomatoes, estos son los 10 mejores capítulos de TODAS las temporadas:
10. Oso Blanco - Episodio 2 Temporada 2 - Calificación 88%
9. Tu Historia Completa - Episodio 3 Temporada 1 - Calificación 89%
8. Blanca Navidad - Episodio 4 Temporada 2 - Calificación 89%
7. Vuelvo Enseguida - Episodio 1 Temporada 2 - Calificación 92%
6. San Junipero - Episodio 4 Temporada 3 - Calificación 92%
5. Hang The DJ - Episodio 4 Temporada 4 - Calificación 92%
4. Nosedive - Episodio 1 Temporada 3 - Calificación 95%
3. USS Callister - Episodio 1 Temporada 4 - Calificación 95%
2. 15 Millones de Méritos - Episodio 2 Temporada 1 - Calificación 100%
1. Partida - Episodio 2 Temporada 3 - Calificación 100%