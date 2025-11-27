Sigue la polémica de Albert Hammond Jr. de The Strokes: Esto se sabe

Recientemente el guitarrista y co-fundador de la banda de indie neoyorquina The Strokes, Albert Hammond Jr. se ha visto envuelto en una fuerte polémica luego de que unas capturas de pantalla ventilaron presuntas conductas inapropiadas con una fanática y tras esto,

Estas imágenes "evidencian" a Hammond Jr. queriendo cortejar a la fan, quien además de mostrarse incómoda, le hizo saber al músico que ella no era mayor de edad a lo que este no se detuvo e incluso señalan que habría sido infiel antes y se ha dicho que el músico ha mantinido esa conducta en años anteriores, como lo que pasó en su primer matrimonio.

¿Qué se sabe del caso de Albert Hammond Jr?

Fue este fin de semana que en redes comenzaron a circular estas capturas de pantalla que revelaban una presunta conversación con el músico, quien además de haber intentado cortejar a la joven, recientemente se convirtió en padre por segunda ocasión.

Rápidamente el internet lo señaló como una persona poco deseable, a quien le recordaron el motivo por el cual se separó de su primera esposa, siendo que “repetía” un patrón de comportamiento reprobable.

¿Qué dice la presunta conversación de Albert Hammond Jr?

De acuerdo con las presuntas screenshots, Albert le habría escrito y lanzando algún cumplido e incluso le preguntó si estaría por Los Ángeles, a lo que la chica implicada respondió que no viajaba mucho sola.

Posteriormente se mostró a Albert Hammond Jr preguntando sobre su edad y al enterarse que la chica tenía 17, decidió seguir hablando sobre el tema, haciendo referencia a que él ya era algo mayor a esa edad.

Por ahora el músico o su entorno legal no se han pronunciado al respecto y todo lo que ha salido se ha sustentado en estas “capturas de pantalla de una conversación con el guitarrista”, aunque nada se ha comprobado aún.