Cancelan al guitarrista de The Strokes, Albert Hammond Jr. por presuntos mensajes a una fan

Recientemente el guitarrista y co-fundador de la banda neoyorquina The Strokes, Albert Hammond Jr. se ha visto en el ojo del huracán luego de que unas presuntas capturas de pantalla de una conversación de este ventilaron algunas conductas inapropiadas con una fanática, por lo que internet no ha evitado reaccionar.

Estas imágenes evidencian a Hammond Jr. queriendo cortejar a la fan, quien además de mostrarse incómoda, le hizo saber al músico que ella no era mayor de edad, pues en esta charla le explica que tiene 17 años y lejos de comportarse a la altura de un adulto, habría seguido interactuando con la joven.

¿Qué se sabe del caso de Albert Hammond Jr?

Fue este fin de semana que en redes comenzaron a circular estas capturas de pantalla que revelaban una presunta conversación con el músico, quien además de haber intentado cortejar a la joven, recientemente se convirtió en padre por segunda ocasión aunque esta vez fue con su novia Sarah Holt.

Rápidamente el internet lo señaló como una persona poco deseable, a quien le recordaron el motivo por el cual se separó de su primera esposa, Justina, con quien tuvo a su primera hija, siendo que “repetía” un patrón de comportamiento reprobable y que exhibía el tipo de comportamiento de este músico.

¿Qué dice la presunta conversación de Albert Hammond Jr?

De acuerdo con las presuntas screenshots, Albert le habría escrito y lanzando algún cumplido e incluso le preguntó si estaría por Los Ángeles, a lo que la chica implicada respondió que no viajaba mucho sola.

Posteriormente se mostró al guitarrista preguntando sobre su edad y al enterarse que la chica tenía 17, decidió seguir hablando sobre el tema, haciendo referencia a que él ya era algo mayor a esa edad.

De momento el músico o su entorno no se han pronunciado al respecto y todo lo que ha salido se ha sustentado en estas “capturas de pantalla de una conversación con el guitarrista”, aunque nada se ha comprobado aún.