¡Es hoy, es hoy! La pareja sensación de Tailandia: FreenBecky convivirá con fans de la CDMX

Este lunes 01 de septiembre, Freen Sarocha Chankimha mejor conocida como Freen y Rebecca Patricia Armstrong conocida popularmente como como Becky se estarán presentando como la pareja FreenBecky en la Ciudad de México por primera vez, lo que ha despertado el furor de sus millones de fans del país.

La tan esperada gira ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ (EL AMOR SE PROPAGA) se estará celebrando el día de hoy en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde este dúo furor de origen tailandés estará conviviendo con sus fans en lo que se espera que sea una noche inigualable.

Convivencia de fans de FreenBecky en México

Esta pareja realizará su única fecha del ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ (EL AMOR SE PROPAGA), donde estarán conviviendo con fans mexicanos, con quienes han logrado una conexión muy particular.

No olvides que dependiendo de qué tipo de boleto tengas, deberías de tener en cuenta el horario en el que te deberías de presentar al Teatro Metropólitan.

Horarios de ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ en CDMX

12:00 hrs - Apertura de Mesa de Ayuda: Colocación de pulseras VIP, compradores de Add-On, tiers A, B, BB y C; recolección de póster oficial y photocards.

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan en transporte público?

Este icónico recinto se encuentra en la Avenida Independencia #90, en la Colonia Centro, Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Las estaciones de Metro más cercanas son Hidalgo de la Línea 2 (color azul) y Juárez de la Línea 3 (color verde olivo), donde podrás llegar a cinco minutos caminando.

Si deseas llegar en Metrobús de igual modo puedes bajar en las estaciones de Hidalgo o Juárez, ambas de la Línea 3 (color verde).

Si deseas llegar en transporte particular, las avenidas cercanas son Balderas, Juárez y Reforma.