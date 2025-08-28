GAP: The Series, el programa GL que llevó al estrellato a FreenBecky

Como sabrás, Freen Sarocha Chankimha mejor conocida como Freen y Rebecca Patricia Armstrong llamada simplemente como Becky han conquistado el mundo logrando ser una de las parejas más queridas del entretenimiento bajo su nombre de FreenBecky, mismas que llegaran a la Ciudad de México como parte de su ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ (EL AMOR SE PROPAGA), en el Auditorio Nacional.

Pero no fue hasta hace unos cuantos años que se ganaron reconocimiento mundial por su trabajo en GAP: The Series, un proyecto de Tailandia que ha dado mucho de qué hablar pero ¿Qué es este fenómeno?

¿Qué es GAP: The Series donde salen FreenBecky?

GAP: The Series o también conocido como “Tritseedee See Chompoo” / “Pink Theory” es una serie romántica de comedia perteneciente al género GL (girls-love), el cuál quiere decir amor entre dos mujeres.

Fue estrenada el 19 de noviembre de 2022 en en Channel 3 de Tailandia y en el canal de IdolFactory de YouTube, donde rápidamente se volvió uno de los programas más vistos y comentados de Asia.

Este proyecto cuenta únicamente con 12 episodios, los cuales fueron emitidos originalmente entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 los cuales tienen una duración de una hora.

Fue la primera serie GL de larga duración emitida en la televisión nacional de Tailandia y consiguió más de 800 millones de vistas en YouTube en un año, confirmando el fenómeno que habían logrado.

¿De qué trata GAP: The Series?

Mon (Becky), quien es una recién graduada, consigue su trabajo ideal y se encuentra motivada por su admiración hacia la reconocida CEO, Sam (Freen).

Poco tiempo después, Mon descubre que la realidad es muy distinta a la imagen idealizada que tenía de ella, lo que abre paso a una historia llena de romance de manera cómica.

¿Están listos para la primer convivencia de FrennBecky en México?