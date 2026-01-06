¿Ya tenemos a la GANADORA a Mejor Película en los Oscars 2026? Esta sería la prueba IRREFUTABLE que lo afirma

Si eres de aquellos que sigue lo último de las premiaciones de cine sabrás que la famosa "temporada de premios" siempre funciona como un preámbulo a los premios más grandes: los Oscars. ¿Por qué? Porque podemos llegar a dilucidar hacia dónde se inclina la crítica, y con base en premiaciones como los Golden Globes, los SAG o los Critics podemos intuir cuáles serán los títulos más premiados en la ceremonia de La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Sin embargo los premios que parecen predecir con una certeza del casi 100% son nada más y nada menos que los Critics Choice Awards, los cuales se llevaron a cabo el pasado domingo 4 de enero del 2026, y si esta teoría es cierta ya tendríamos a la película ganadora en los Oscars 2026: One Battle After Another.

¿Pero en qué se basa esta teoría? En años recientes las películas que han ganado en la terna de Mejor Película se han llevado la misma categoría en los Oscars, con una coincidencia del 80%. Estos son solo algunos ejemplos:



Anora - Ganó el Critic a Mejor Película en el 2025 y el Oscar a Mejor Película en el mismo año

Oppenheimer - Ganó el Critic a Mejor Película en el 2024, y el Oscar a Mejor Película meses después

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo - Ganó el Critic a Mejor Película en el 2023, y el Oscar a Mejor Película el mismo año

Nomadland - Ganó el Critic a Mejor Película en el 2022 y el Oscar a Mejor Película

La Forma del Agua - Se llevó el Critic a Mejor Película y el Oscar a Mejor Película en el 2018

Y si el patrón se repite para este 2026 la película de Leonardo Di Caprio se estaría coronando como la mejor película del año.

¿De qué trata One Battle After Another?

One Battle After Another nos presenta a Bob Ferguson, un revolucionario retirado quien debe cuidar de su hija Willa, sin embargo los problemas del pasado lo alcanzan cuando el Coronel Steven, antiguo persecutor de su grupo revolucionario, lo encuentra a él y a Willa, a esta última la secuestra y Bob tendrá que retomar sus antiguos días de gloria para poder encontrarla.

La película es dirigida por Paul Thomas Anderson, y cuenta con un reparto de talla mundial:



Leonardo Di Caprio

Sean Penn

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Benicio del Toro

One Battle After Another está disponible en HBO Max.

¿Cuándo son los Oscars 2026?

El domingo 15 de marzo del 2026 se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación a los Oscars. Además el próximo 22 de enero conoceremos la lista completa de todos los nominados a la edición número 98 de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.