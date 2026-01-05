Estos son TODOS los GANADORES de los Critics’ Choice Awards 2026. ¡Arranca la temporada de premios en cine y televisión!

Oficialmente este domingo 4 de enero arranca la temporada de premios en Hollywood, motivo por el cual casi todos los cinéfilos podemos estar felices. Comenzamos con los Critics' Choice Awards 2026, ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión según los criterios de una asociación conformada por más de 500 profesionales en crítica y entretenimiento, originarios de Estados Unidos y Canadá.

A continuación te revelamos quiénes son los ganadores de los Critics' Choice Awards 2026.

Lista completa de ganadores de los Critics' Choice Awards 2026 en cine y televisión

En la edición 31 de esta premiación, la lista de nominados es encabezada por la película "Sinners", que tiene 17 menciones; casi igualó el récord de "Barbie", con 18 menciones hace dos años. Le sigue "Una batalla tras otra", con 14 nominaciones. En el ámbito televisivo destaca "Adolescence", con 6 nominaciones.

ESTA LISTA SE ESTÁ ACTUALIZANDO EN TIEMPO REAL

Mejor Película

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Jay Kelly"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sueños de trenes"

"Wicked: Por siempre"

Mejor Actor

Timothée Chalamet - "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio - "Una batalla tras otra"

Joel Edgerton - "Sueños de trenes"

Ethan Hawke - "Blue moon"

Michael B. Jordan - "Pecadores"

Wagner Moura - "El agente secreto"

Mejor Actriz

Jessie Buckley - "Hamnet"

Rose Byrne - "If I had legs I'd kick you"

Chase Infiniti - "Una batalla tras otra"

Renate Reinsve - "Valor sentimental"

Amanda Seyfried - "The testament of Ann Lee"

Emma Stone - "Bugonia"

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro - "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi - "Frankenstein"

Paul Mescal - "Hamnet"

Sean Penn - "Una batalla tras otra"

Adam Sandler - "Jay Kelly"

Stellan Skarsgård - "Valor sentimental"

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning - "Valor sentimental"

Ariana Grande - "Wicked: Por siempre"

Inga Ibsdotter Lilleaas - "Valor sentimental"

Amy Madigan - "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku - "Pecadores"

Teyana Taylor - "Una batalla tras otra"

Mejor Actriz o Actor Joven

Miles Caton - "Pecadores" - GANADOR

Everett Blunck - "The plague"

Cary Christopher - "La hora de la desaparición"

Shannon Mahina Gorman - "Familia en renta"

Jacobi Jupe - "Hamnet"

Nina Ye - "La chica zurda"

Mejor Director

Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler - "Pecadores"

Guillermo del Toro - "Frankenstein"

Josh Safdie - "Marty Supreme"

Joachim Trier - "Valor sentimental"

Chloé Zhao - "Hamnet"

Mejor Guión Original

Noah Baumbach y Emily Mortimer - "Jay Kelly"

Ronald Bronstein y Josh Safdie - "Marty Supreme"

Ryan Coogler - "Pecadores"

Zach Cregger - "La hora de la desaparición"

Eva Victor - "Lo siento, cariño"

Eskil Vogt - "Valor sentimental"

Mejor Guión Adaptado

Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"

Clint Bentley y Greg Kwedar - "Sueños de trenes"

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee - "No other choice"

Guillermo del Toro - "Frankenstein"

Will Tracy - "Bugonia"

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - "Hamnet"

Mejor Casting y Ensamble

Nina Gold - "Hamnet"

Douglas Aibel y Nina Gold - "Jay Kelly"

Jennifer Venditti - "Marty Supreme"

Cassandra Kulukundis - "Una batalla tras otra"

Francine Maisler - "Pecadores"

Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey - "Wicked: Por siempre"

Mejor Fotografía

Claudio Miranda - "F1"

Dan Laustsen - "Frankenstein"

Łukasz Żal – "Hamnet"

Michael Bauman – "Una batalla tras otra"

Autumn Durald Arkapaw – "Pecadores"

Adolpho Veloso – "Sueños de trenes"

Mejor Diseño de Producción

Kasra Farahani y Jille Azis – "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos"

Tamara Deverell y Shane Vieau – "Frankenstein"

Fiona Crombie y Alice Felton – "Hamnet"

Jack Fisk y Adam Willis – "Marty Supreme"

Hannah Beachler y Monique Champagne – "Pecadores"

Nathan Crowley y Lee Sandales – "Wicked: Por siempre"

Mejor Edición

Kirk Baxter – "A House of Dynamite"

Stephen Mirrione – "F1"

Ronald Bronstein y Josh Safdie – "Marty Supreme"

Andy Jurgensen – "Una batalla tras otra"

Viridiana Lieberman – "La vecina perfecta"

Michael P. Shawver – "Pecadores"

Mejor Diseño de Vestuario

Kate Hawley – "Frankenstein"

Malgosia Turzanska – "Hamnet"

Lindsay Pugh – "Hedda"

Colleen Atwood y Christine Cantella – "El beso de la mujer araña"

Ruth E. Carter – "Pecadores"

Paul Tazewell – "Wicked: Por siempre"

Mejor Peinado y Maquillaje

Flora Moody y John Nolan – "28 años después"

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey – "Frankenstein"

Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry – "Pecadores"

Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal – "The Smashing Machine"

Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins – "La hora de la desaparición"

Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount – "Wicked: Por siempre"

Mejores Efectos Visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett – "Avatar: Fuego y ceniza"

Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson –"F1"

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell – "Frankenstein"

Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall – "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean – "Pecadores"

Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams – "Superman"

Mejor Diseño de Stunts

Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda – "Ballerina"

Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby – "F1"

Wade Eastwood – "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Brian Machleit – "Una batalla tras otra"

Andy Gill – "Pecadores"

Giedrius Nagys – "Warfare"

Mejor Película Animada

"Arco"

"Elio"

"In Your Dreams"

"KPop Demon Hunters"

"Little Amélie or the Character of Rain"

"Zootopia 2"

Mejor Comedia

"The Ballad of Wallis Island"

"Eternity"

"Friendship"

"The Naked Gun"

"The Phoenician Scheme"

"Splitsville"

Mejor Película en Lengua Extranjera

"Un simple accidente"

"La chica zurda"

"No other choice"

"El agente secreto"

"Sirāt"

"Belén"

Mejor Canción

“Drive”, para "F1"

“Golden”, para "KPop Demon Hunters"

“I Lied to You”, para "Pecadores"

“Clothed by the Sun”, para "El testamento de Ann Lee"

“Train Dreams”, para "Sueños de trenes"

“The Girl in the Bubble”, para "Wicked: Por siempre"

Mejor Música Original

Hans Zimmer – "F1"

Alexandre Desplat – "Frankenstein"

Max Richter – "Hamnet"

Daniel Lopatin – "Marty Supreme"

Jonny Greenwood – "Una batalla tras otra"

Ludwig Göransson – "Pecadores"

Mejor Sonido

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John – "F1"

Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman – "Frankenstein"

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor – "Una batalla tras otra"

Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler – "Pecadores"

Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas – "Sirāt"

Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner – "Warfare"

Mejor Serie de Drama

"Alien: Earth" (FX)

"Andor" (Disney+)

"The Diplomat" (Netflix)

"Paradise" (Hulu)

"The Pitt" (HBO Max)

"Pluribus" (Apple TV)

"Severance" (Apple TV)

"Task" (HBO Max)

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown – "Paradise"

Diego Luna – "Andor"

Mark Ruffalo – "Task"

Adam Scott – "Severance"

Billy Bob Thornton – "Landman"

Noah Wyle – "The Pitt"

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Kathy Bates – "Matlock"

Carrie Coon – "The Gilded Age"

Britt Lower – "Severance"

Bella Ramsey – "The Last of Us"

Keri Russell – "The Diplomat"

Rhea Seehorn – "Pluribus"

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

Patrick Ball – "The Pitt"

Billy Crudup – "The Morning Show"

Ato Essandoh – "The Diplomat"

Wood Harris – "Forever"

Tom Pelphrey – "Task"

Tramell Tillman – "Severance"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama

Nicole Beharie – The Morning Show (Apple TV)

Denée Benton – The Gilded Age (HBO Max)

Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)

Greta Lee – The Morning Show (Apple TV)

Skye P. Marshall – Matlock (CBS)

Mejor Actriz en Miniserie o Película hecha para Televisión

Sarah Snook – "All Her Fault" - GANADORA

Jessica Biel – The Better Sister (Prime Video)

Meghann Fahy – Sirens (Netflix)

Michelle Williams – Dying for Sex (FX on Hulu)

Robin Wright – The Girlfriend (Prime Video)

Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy (Peacock)

Mejor Actriz de Reparto para una Miniserie o Película para Televisión

Erin Doherty – Adolescence - GANADORA

Betty Gilpin – "Death by Lightning"

Marin Ireland – "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"

Sophia Lillis – "All Her Fault"

Julianne Moore – "Sirens"

Christine Tremarco – "Adolescence"

Mejor Actor de Reparto para una Miniserie o Película para Televisión

Owen Cooper – "Adolescence" - GANADOR

Wagner Moura – "Dope Thief"

Nick Offerman – "Death by Lightning"

Michael Peña – "All Her Fault"

Ashley Walters – "Adolescence"

Ramy Youssef – "Mountainhead"

Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión