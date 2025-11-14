Corona Capital 2025: ¿Cómo será el clima HOY en CDMX?, Recomendaciones por bajas temperaturas y mapa OFICIAL

Este viernes 14 de noviembre inician actividades el tan esperado Festival Corona Capital 2025, con lo que se espera que sea un fin de semana lleno de música y grandes momentos para fans que esperan de ver a sus bandas favoritas como Foo Fighters, Chappell Roan o Linkin Park (por mencionar a los headliners por día).

Ante un largo fin de semana, te dejaremos algunas recomendaciones para que pases un gran fin de semana, donde abordaremos el clima que habrá en CDMX y demás detalles del festival que debes tomar en cuenta.

¿Cuál será el clima de la CDMX este fin de semana?

Justamente esta semana fue que el frío llegó a la capital donde hemos pasado por algunos días templados, e incluso este viernes algunas alcaldías amanecieron hasta los 4 grados, por lo que es importante tomar precauciones para cuidar de nosotros y evitar riesgos.

De acuerdo con el reporte del clima más actualizado estas temperaturas son las que se esperan en la ciudad:



Clima del viernes - Hoy en CDMX, habrá cielos nublados desde la mañana, con temperaturas alrededor de 15°C. Por la tarde el clima podría llegar a los 24°C y para la noche se prevén temperaturas cercanas a los 17°C.



Hoy en CDMX, habrá cielos nublados desde la mañana, con temperaturas alrededor de 15°C. Por la tarde el clima podría llegar a los 24°C y para la noche se prevén temperaturas cercanas a los 17°C. Clima del sábado - Se verán cielos despejados en CDMX y las temperaturas oscilarán entre 8°C y 26°C durante el día, siendo las 3:00 la hora en que hará más calor, por lo que el descenso de la temperatura podría ser drástico.



Se verán cielos despejados en CDMX y las temperaturas oscilarán entre 8°C y 26°C durante el día, siendo las 3:00 la hora en que hará más calor, por lo que el descenso de la temperatura podría ser drástico. Clima domingo - Para este día en específico se espera un mejor clima, donde además de contar con un cielo despejado, se prevé temperaturas más altas, siendo 12° la mínima y 25° la más alta.

¡La espera ha terminado! 😎 Los HORARIOS oficiales para #CoronaCapital25 ya están aquí y vamos con todo 🩵🔥



¿En dónde te vemos? 🫡



🎟️ en https://t.co/FiSNawOtUf pic.twitter.com/HxlGee8GpH — Corona Capital (@CoronaCapital) November 3, 2025

¿Cuál es el mapa de los escenarios del Corona Capital 2025?

Ante estas recomendaciones del clima, es importante que ubiques bien las zonas del festival, sobre todo accesos, escenarios y el servicio médico con el fin de que te sientas seguro o segura dentro del festival.