Estos son los horarios por día del Corona Capital 2025: Empalmes y reacciones de los fans

Este lunes el festival Corona Capital hizo oficiales los horarios de esta edición 2025 que conformarán los próximos viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en lo que se espera que sea un fin de semana único, donde la música no dará tregua.

Como en cada año este horario ha dado de todo tipo de opiniones, tanto como hay fanáticos felices por la distribución de las bandas, los tiempos de los actos, los 5 escenarios implementados, como otros no tanto… Despertando así ánimos a menos de dos semanas para este festival de música el cuál es ciertamente uno de los más esperados del año.

¿Cuáles son los horarios del día viernes 14 del Corona Capital?

Este día que tendrá como headliners a Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Polo & Pan se vivirá así:

Imagen cortesía del festival Corona Capital

¿Cuáles son los horarios del día sábado 15 del Corona Capital?

El segundo día de actividades donde Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David y Alabama Shakes serán las bandas estelares el orden será el siguiente:

Imagen cortesía del festival Corona Capital

Para el tercer y último día donde Linkin Park, Deftones, Weezer, James y Of Monsters and Men serán actos principales, los horarios son los siguientes:

Imagen cortesía del festival Corona Capital

¿Qué opinan los fans sobre los horarios del Corona Capital 2025?

En seguida las redes se han llenado de comentarios de fans de las bandas quienes no han dudado en expresar su sentir respecto al orden de las bandas, donde podemos leer comentarios como los siguientes:

“Como se les ocurre empalmar a Marina y Aurora?!!!!! No dimensionan que la gente que va a ir somos su mismo publico? 😢”

"Están a tiempo de arreglar el error de poner a Marina & Aurora al mismo tiempo, escuchen al público por favor 😭"

"Les damos chance de que vuelvan a hacer los horarios"

"Como se van a cruzar vampire weekend y alabama shakes pues…"

"Porqué empalmaron a Polo con QOSA?! 😢"



Aunque este tipo de comentarios se han hecho presentes, cientos de fans ya esperan una reorganización del festival, siendo que aún faltan unos cuantos días para el inicio de esta nueva edición.