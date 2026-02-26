BRIT Awards 2026: fecha oficial y hora en México para ver los premios

¡La temporada de premios continúa! Este fin de semana, el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, se vestirá de gala para celebrar los BRIT Awards 2026, gala que premia los mejores lanzamientos musicales del Reino Unido - y la industria a nivel internacional - a través de la British Phonographic Industry (BPI, por sus siglas en inglés). Aquí te compartimos TODOS los detalles: fecha oficial, hora para ver en México, qué artistas se presentarán y más.

¿Cuándo son los BRIT Awards 2026? Fecha oficial de la ceremonia

La 46a edición de los BRIT Awards se llevará a cabo la noche de este sábado, 28 de febrero, en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra. No obstante, el desfile de estrellas en la alfombra roja iniciará desde horas antes, en la tarde.

¿A qué hora empiezan los premios? Horario para ver la gala en México

La entrega de premios dará inicio en punto de las 8:15 p.m. (hora local). Haciendo la conversión de tiempo, la ceremonia podrá seguirse en México a partir de las 2:15 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas. La red carpet comenzará a las 5:30 p.m. (hora de Reino Unido), lo que equivale a las 11:30 a.m. en México.

¿Dónde ver los BRIT Awards 2026?

Los BRIT Awards 2026 podrán seguirse completamente en vivo a través del canal oficial de Youtube de la gala de premios.

BRIT Awards 2026: ¿Qué artistas tocarán? Lista de performers

Entre los artistas confirmados para actuar en vivo se encuentran Harry Styles, quien también será el encargado de conducir la ceremonia. Otros números musicales incluyen a la recientemente ganadora al GRAMMY por Mejor Nueva Artista, Olivia Dean, RAYE, Wolf Alice, Mark Ronson, Rosalía, Alex Warren y sombr. Las Guerreras K-Pop también se harán presentes en la gala con una presentación musical a cargo de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, quienes dan voz a las míticas HUNTER/X.

En cuanto a la lista de nominados, Lola Young y Olivia Dean lideran las menciones al estar presente en cinco ocasiones. Otros nominados incluyen a Rosalía, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, Lily Allen y Chappel Roan, por mencionar algunos. Ozzy Osbourne será reconocido con un premio especial póstumo: el BRIT Lifetime Achievement Award, mismo que irá acompañado de un emotivo tributo.