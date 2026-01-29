La noche más importante de la industria musical se llevó a cabo este domingo, 1 de febrero, se celebró una edición más de los Premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. A través de estos, se reconoce a los mejores lanzamientos del año en el mundo de la música. Entre los nombres que más resonaban previo a la gran gala, destaca el de Olivia Dean, quien fue la ganadora como Mejor Nuevo Artista 2026. A continuación, un breve perfil con todo lo que debes saber sobre ella: quién es, qué género hace, cómo se hizo famosa y más…

¿Quién es Olivia Dean, la artista que ganó como Mejor Nuevo Artista en los Grammy 2026?

Nacida en Londres, Inglaterra, un 14 de marzo de 1999, Olivia Dean mostró su pasión por la música desde muy temprana edad, gracias a artistas como Angie Stone, Lauryn Hill y Jill Scott. Con tan sólo 15 años, ingresó a la BRIT School, una escuela británica de artes escénicas y creativas de la que salieron grandes estrellas como Amy Winehouse y Adele. Tres años después, tuvo su debut en los escenarios en el Sziget Festival de Budapest.

Tras la exitosa hazaña, Olivia lanzó su primer single, Reason to Stay, al que le siguió OK Love You Bye. Este último le valió un contrato con EMI Records, compañía disquera con la que lanzó su primer álbum de estudio en 2023: Messy.

¿Qué género hace Olivia Dean?

El estilo musical de Olivia Dean está enfocado 100% a la nostalgia, por lo que su carrera se centra en géneros como el neo-soul y el R&B contemporáneo, además de contar con algunas influencias y tintes de pop, por lo que no es sorpresa que sus canciones suenen a una mezcla entre lo clásico y lo moderno.

¿Cómo se hizo famosa Olivia Dean?

Tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Messy, Olivia empezó a ganar popularidad, especialmente en el Reino Unido. Pero no fue hasta 2025, con la publicación de su segundo álbum, The Art of Loving, que alcanzó la fama a nivel mundial. De este se desprenden éxitos como Man I Need y So Easy (To Fall in Love) que se convirtieron en tendencia global gracias a plataformas como TikTok.

¿Qué otros cantantes estaban nominados a Mejor Nuevo Artista en los Grammy 2026?

Además de Olivia Dean, las otras celebridades que compitieron por el gramófono dorado en la categoría de Mejor Nuevo Artista en los Grammys 2026 fueron:



Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

The Marías

SOMBR

Lola Young

¿Cuándo son los Grammys 2026? Fecha y hora de los Premios

La 68a edición de los Premios Grammy se llevará a cabo este domingo, 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles California. La gala dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja se celebrará un par de horas antes del evento. Entre los artistas confirmados para actuar en la ceremonia se encuentran Sabrina Carpenter, Post Malone, Justin Bieber y Chad Smith, así como todos los nominados a Mejor Nuevo Artista.