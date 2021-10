¿A dónde iría Daniela Berriel si sólo le quedara Un Día Para Vivir?

Daniela Berriel visitó TV Azteca Digital y nos contó todo sobre su participación en Un Día Para Vivir, y también, nos confesó qué haría si le quedaran sólo 24 horas de vida.

Daniela interpretó a Gabriela, una joven que enfrenta una dura situación familiar que la alejó de su novio, y sin duda es una difícil situación, y en esta entrevista nos dijo que haría si ella tuviera Un Día Para Vivir.

“La verdad es que sí me hago esa pregunta común, yo qué haría: antes que nada agradecería el día que tengo, por ese último día que tengo. Y yo creo que tomaría un coche y me iría a la playa, Acapulco que es el lugar más cercano, y me iría a pasar el último atardecer con la gente que amo”, confesó Berriel en entrevista para TV Azteca Digital.

La actriz que personificó a Gabriela en el capítulo “Secretos de Familia” de Un Día Para Vivir , y compartió que si se encontrara frente a un reto de elegir entre la posibilidad de regresar a un día específico para vivir o saber cuánto tiempo le queda para vivir, eligiría la primera opción.

Revive la platica con Daniela Berriel en TV Azteca Digital:

En cuestión de pendientes, asegura que tener una plática con su padre, sería algo relevante, así como también le agradaría compartir el tiempo con la gente que más ama, y atender uno que otro pendiente.

¿Qué se llevaría Daniela Berriel de su vida?

La actriz afirma que los recuerdos más preciados que tiene de su vida, de sus seres más queridos y de su familia, sería lo único que tomaría para cruzar hacia el otro lado.

Reconoció también que por amor ha enfrentado desafíos, y que para ella es importante enfrentar los miedos.

“El amor es la respuesta para todo, y hay que dejar los miedos a un lado”, comentó.

No te pierdas por nada del mundo el regreso de Daniela Berriel a la televisión en “Secretos de Familia”.

Un Día Para Vivir | Secretos de Familia.

Y no te pierdas Un Día Para Vivir de lunes a jueves a las 8:30 p.m. por Azteca Siete.