Datos Curiosos en la historia de los Oscars

Ya nos han informado sobre los nominados de la 96ª edición de los Premios Oscar, ¡será vibrante la entrega y la podrás ver por el canal correcto, Azteca 7! Y para que estés un poco más informado sobre esta gran gala, aquí te traemos datos curiosos que debes saber sobre estos icónicos premios.

¿Por qué se llaman Oscar?

Debes saber que en un principio este premio no tenía ninguna denominación concreta, pues la gente se refería a él como “la estatuilla al mérito”, el trofeo dorado” o “la estatuilla de la Academia”. Se dice que el nombre real de los premios es Premios de la Academia al Mérito.

Margaret Herrick, una bibliotecaria de la Academia, sería la encargada de ponerle el nombre a estos premios que ahora ya conocemos y de la manera más vanal y la vez chistosa. Herrick decía que la estatuilla le recordaba a su tío Oscar, ¿puedes creerlo? Sus compañeros comenzaron a llamarlo de esta manera hasta que se volvió popular por un periodista en 1934. La Academia lo emplearía formalmente y oficial hasta 1939.

¿De qué está hecha la estatuilla del Oscar?

Aunque no lo pareciera, la estatuilla mide un poco más de 34 centímetros y su peso es de alrededor de 4 kilogramos, tiene en su totalidad 24 quilates de oro. La figura es de un hombre desnudo, con un rostro tenue y que sujeta una espada. Originalmente se encontraba sobre un rollo de película como homenaje al cine, pero actualmente se erige sobre una base metálica negra.

Las estatuillas no se pueden vender

Las figuras actuales se contabilizan con un número de serie en la base. Fue a partir de 1949 cuando comenzaron a hacerlo y tomaron como “punto de partida” el número 501. Se dice que ni el ganador ni los herederos de estas estatuillas las pueden vender sin antes haberlas ofrecido a la Academia por el precio establecido de un dólar, tal y como lo acabas de leer.

¿Podrías creer que Steven Spielberg compraría estatuillas? ¡Así es! compró el Óscar de Clark Gable que ganó en 1934 como Mejor Actor, por la cantidad de 550,000 dólares en una subasta en Los Ángeles y uno de Bette Davis ganado como Mejor Actriz, por la cantidad de 579,000 dólares en una subasta en Nueva York.

Películas que han barrido en los Oscar

Se le llama coloquialmente “barrido” cuando una producción consigue llevarse los cinco premios más importantes: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión. En la historia total de los Premios Oscar lo han conseguido solo tres películas.

1. Sucedió una noche (It Happened One Night) en 1934

2. Atrapados sin salida (One Flew Over the Cuckoo´s Nest) en 1975

3. El Silencio de los Inocentes (The Silence of the Lambs) en 1991

Las películas más premiadas en los Oscar

Hasta el momento, son tres el número de películas que se encuentran como las más premiadas en la historia: Ben-Hur en 1960, Titanic en 1998 y El señor de los anillos, el retorno del rey en 2003. Todas ellas consiguieron 11 estatuillas cada una. En el caso de las películas que son secuelas, las únicas que han ganado en la categoría de Mejor Película son “El Padrino: Parte II” y “El señor de los anillos: el retorno del rey”.

Estatuillas rechazadas

Aunque te suene increíble, el Oscar ha sido rechazado en tres ocasiones. Dudley Nichols fue el primero, esto ocurrió en 1935 y se lo iban a dar por su guion en la película “El delator”. La razón, el sindicato de guionistas estaba en huelga en esos momentos.

Increíblemente, Marlon Brando también se rehusó a aceptar este galardón por su papel en “El padrino”, esto como reivindicación ante la discriminación del gobierno y de Hollywood a los nativos americanos. George C. Scott se sumó a esta lista renunciando al Oscar a Mejor Actor por considerarlo degradante.

La leyenda Walt Disney

Walt Disney es la persona que ha recibido más premios por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, es sin duda una leyenda en la historia del cine respaldado por sus 59 nominaciones y 26 Premios Oscar; 4 de esos premios fueron honoríficos, los cuales son destinados a premiar circunstancias particulares que, según la Academia, no se pueden recompensar con las estatuillas habituales.

Sin acceso a Sinatra

En los Premios de 1963, el famoso cantante Frank Sinatra fue uno de los invitados especiales de la gala, Frank salió un instante y al momento de querer volver a acceder un guardia le negó la entrada. Por más que Sinatra le recalcó quien era, este le impidió el acceso.

El vestido más caro

Jennifer Lawrence fue la protagonista de llevar el vestido más caro a esta reconocida gala de premios. Fue en 2013, cuando la actriz lució su vestuario con escote y que fue diseñado por Dior. El costo de este vestido fue de cuatro millones de dólares, ¡realmente una enorme cantidad de dinero!