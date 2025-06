50 Cent, Jason Momoa y más: conoce el reparto completo de la nueva película de Street Fighter

La fiebre por Street Fighter no tiene fecha de caducidad, pues este icónico videojuego se volvió una parte muy importante dentro de la cultura pop. En tiempos recientes, Street Fighter 6 logró un enorme éxito y su inminente llegada a Nintendo Switch 2 con nuevos amiibo y contenido adicional, ha provocado que Capcom vuelva a apostar por una nueva película live-action. Y esta vez, el reparto promete llevar los combates a otro nivel.

Existía el rumor de que dentro del cast se encontraba Jason Momoa, pero ahora es oficial: el elenco completo ha sido revelado, y nombres como 50 Cent, Noah Centineo y Roman Reigns formarán parte de esta nueva adaptación cinematográfica de la legendaria saga de videojuegos.

Elenco confirmado de la película de Street Fighter

Aquí te dejamos la lista de actores y los personajes que interpretarán cada uno de ellos:

Jason Momoa será Blanka , el icónico luchador brasileño. Una elección sorprendente que ya ha generado debate entre los fans.

será , el icónico luchador brasileño. Una elección sorprendente que ya ha generado debate entre los fans. 50 Cent interpretará a Balrog , el rapero y actor tomará el rol del imponente boxeador

interpretará a , el rapero y actor tomará el rol del imponente boxeador Noah Centineo dará vida a Ken , el amigo de Ryu . Con este papel, el actor busca dejar de lado los papeles juveniles.

dará vida a , el amigo de . Con este papel, el actor busca dejar de lado los papeles juveniles. Roman Reign s como Akuma , el maestro de Satsui no Hado. El campeón de WWE llevará su presencia dominante al papel de uno de los villanos más icónicos de la franquicia.

s como , el maestro de Satsui no Hado. El llevará su presencia dominante al papel de uno de los villanos más icónicos de la franquicia. Orville Peck será Vega, cantante de country, famoso por usar máscara, e interpretará al vanidoso y letal luchador español. Una elección inesperada pero intrigante.

será Vega, cantante de country, famoso por usar máscara, e interpretará al vanidoso y letal luchador español. Una elección inesperada pero intrigante. Andrew Koji en el papel de Ryu , parece ser una opción ideal para encarnar al alma de Street Fighter: disciplina, honor y poder.

en el papel de , parece ser una opción ideal para encarnar al alma de Street Fighter: disciplina, honor y poder. Callina Liang será Chun-Li, la famosa y la primera mujer dentro del juego de lucha.

Street Fighter regresa al cine: ¿este será el éxito cinematográfico que busca la franquicia?

Esta no es la primera vez que la franquicia intenta llegar a la pantalla grande. Anteriormente, existió una adaptación en 1994 con Jean-Claude Van Damme o la más reciente The Legend of Chun-Li, pero ninguna de estas adaptaciones ha logrado estar a la altura del fenómeno global que es el videojuego.

¿Estás listo para ver a Blanka, Chun-Li, Akuma y compañía en acción real?

