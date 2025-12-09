De trabajar en un supermercado a llenar estadios con su música

Nacido en Bayamón, Puerto Rico, hijo de un camionero y de una maestra de inglés, este artista hoy es uno de los más importantes del mundo pero al inicio de su carrera se dedicaba a trabajar en un supermercado como empacador.

Criado en Vaga Baja, San Juan, este artista nunca tomó clases de canto, estudió en la Universidad de Puerto Rico, aunque jamás los concluyó y en la actualidad, cada canción que lanza, es un hit mundial, hablamos de Bad Bunny.

¿A qué se dedicaba Bad Bunny antes de ser famoso?

Benito Martínez Ocasio estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico aunque este nunca logró concluir sus estudios debido al ascenso musical que obtuvo de joven.

A la vez, tuvo que abandonar su empleo como empacador de supermercado para centrarse de lleno en la música por allá de 2017, año en que “pegó” sus primeros éxitos.

¿Cómo inició su carrera Bad Bunny?

Si bien, es sabido que Benito era un artista independiente, sus primeros temas fueron subidos a la plataforma de SoundCloud entre 2013 y 2014, donde por ahí se ha logrado escuchar “Get” o “Tentación”, aunque su primer éxito llegó años después con “Diles”, mismo que llamó la atención de productores de Puerto Rico, para que ese mismo año, “El Conejo Malo” lanzara “Soy Peor”, considerada como la canción que marcó su futuro.

Poco después siguió con "Diles", "Krippy Kush" y finalmente "I Like It" junto a Cardi B y J Balvin en 2018, pistas que lo pegaron como un artista mundial, y para finales de ese mismo año lanzaría su disco ‘X 100pre’ donde incluso viene una colaboración “MIA” con el rapero Drake, además de canciones como “Otra Noche en Miami”, “Si Estuvieramos Juntos”, “La Romana” o “Estamos Bien”.

¿Cómo fue que Bad Bunny se convirtió en un artista mundial?

Para el 2019 Bad Bunny lanzó un disco colaborativo con J Balvin, 'Oasis', el cuál lo puso en la mira de todo el mundo, logrando conquistar los primeros puestos y además comenzaba a presentarse por todos lados, llevando el sonido del “trap latino” a cada rincón del planeta.

Fue en 2020 cuando logró acompañar a JLo en su show de Medio Tiempo del Super Bowl, y semanas después lanzó su aclamado disco ‘YHLQMDLG’, de donde se desprenden temas como “Si Veo a Tu Mamá”, “La Santa”, “Yo Perreo Sola” o “Safaera”, con la que fue todo un fenómeno en épocas de pandemia, sonando por todos lados y siendo tendencia en redes.

A cinco años del lanzamiento de ‘YHLQMDLG’ Benito se ha consolidado como el artista más prolífico de este siglo, donde incluso ha logrado colar varias canciones en los primeros puestos de popularidad en todo el mundo y puso al resto del planeta a “aprender a hablar español”.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en México?

Con el furor que el puertorriqueño ha sido en los últimos años, este mes de diciembre estará ofreciendo 8 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde se estará presentando como parte del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

Como si fuera un día más en la vida de Bad Bunny, el artista consiguió de manera casi instantánea soldout en todas sus fechas en México, demostrando ser uno de los artistas más solicitados de la última época.