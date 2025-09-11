Bad Bunny reveló el motivo por el que no dará ningún concierto en los Estados Unidos

En las últimas horas, Bad Bunny ha revelado el motivo por el cuál no ofrecerá conciertos en Estados Unidos y el artista puertorriqueño ha sido muy específico con el contexto social que atraviesan los migrantes en dicho país.

Benito fue muy claro y en una reciente entrevista para un medio estadounidense aseguró que por ahora no llevará la gira de su último disco titulado “DeBí TiRAR MáS FOTOS” a USA debido a las redadas contra migrantes que han afectado a miles de latinos y podrían tener efecto sobre sus fanáticos.

¿Bad Bunny cancelará sus fechas programadas?

Si bien, este es un obstáculo en su carrera pues en aquel país tiene gran parte de su público allá, es solamente Estados Unidos quien quedará fuera de su gira mundial “DeBí TiRAR MáS FOTOS” con el que llegará a países como:



República Dominicana

Costa Rica

México

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Brasil

Australia

Japón

España

Portugal

Alemania

Países Bajos

Reino Unido

Francia Suecia

Polonia

Italia

Bélgica

Priorizando la seguridad de sus fanáticos, “El Conejo Malo” no ha dejado ver si próximamente dará conciertos en USA, pues su estadía en ese país podría depender de la administración presidencial y sus políticas.

Este fin de semana estará terminando su histórica residencia en el Choli de Puerto Rico, donde ha ofrecido 27 noches y terminará con 30, con lo que finalizará su etapa de “No Me Quiero Ir de Aquí” con la que ha enaltecido su tierra.

¿Es la música de Bad Bunny un símbolo de protesta?

Sin tocar en cuenta el género musical del que se trate, la irrupción de Bad Bunny en la escena mundial ha marcado un antes y después en la manera en cómo se consume la música latina, pues el originario de Puerto Rico ha roto todo tipo de récords, aunque desde que inició su carrera ha dejado en claro sus ideales.

A través de los años se le ha visto participando activamente en temas políticos y sociales, donde ha invitados a sus fanáticos a mejorar las condiciones de su país en reiteradas ocasiones.

Incluso su canción “LO QUE LE PASÓ A HAWAII” llegó este año con un mensaje claro sobre lo que él quiere para su país, soñando con una autonomía y prosperidad a la que está condicionada al ser una colonia de Estados Unidos.