Estos son todos los secretos escondidos en el tráiler de Deadpool y Wolverine

Llegó el momento que tanto estabas esperando, hoy lunes 22 de abril, fue liberado el nuevo tráiler y dos nuevos posters del esperadísimo largometraje de Deadpool y Wolverine. La fecha de estreno de la película está cada día más cerca y después de ver el tráiler los fans no pueden evitar emocionarse.

¿Qué vimos en el trailer de “Deadpool y Wolverine”

Durante el tráiler vemos varias referencias del universo cinematográfico de Marvel, tuvimos el primer vistazo de Hugh Jackman como Wolverine en el UCM y muchas curiosidades sobre los X-men.

Iniciamos con Wolverine en un bar, haciendo una referencia a una de las secuencias de “X-men: First class” cuando Magneto y Xavier intentan reclutar al personaje. Wolverine responde “No estoy interesado” la diferencia es que Deadpool no piensa aceptar un ‘No’ como respuesta.

Mr. Paradox le dice a Deadpool que este Wolverine que escogió no es el más confiable, pues le falló a todos en su mundo. Recordemos que Hugh Jackman no quería volver as interpretar a Wolverine, pero se le convenció cuando se le dijo que interpretaría una versión distinta.

Otra razón por la cual es más que obvio que no es el Wolverine que conocemos es el traje amarillo. Hugh Jackman no utilizó ese traje amarillo en ninguna de sus anteriores películas como el personaje, dejando en claro que veremos a otra versión del multiverso.

También tuvimos un vistazo de ‘Dogpool’ el cual es un tanto distinto a como es presentado en los comics. Es probable que veamos a más personajes de Deadpool corps.

Los easter eggs que no viste del UCM en el tráiler de “Deadpool y Wolverine”

La primera referencia es en el terreno arenoso donde se encuentran Deadpool y Wolverine, ¿lo reconociste? Se trata de “the void” es el mismo lugar donde vemos al personaje de Loki en la serie. Recordemos que en ese lugar había personajes de X-men que seguían con vida.

Vemos que la villana, Cassandra Nova, sale de los restos de “Giant-man” que es la versión gigante de Ant-man. Cuando ella sale se puede ver que dentro del casco hay un esqueleto. En esa misma escena podemos ver también a Lady Deathstrike y Azazel.

Lo más emocionante para muchos es cuando Deadpool y Wolverine brincan a través de un portal de Doctor Strange. No está confirmado que aparezca este personaje, pero recordemos que Doctor Strange fue una parte fundamental para que pudiéramos ver personajes del multiverso en la última película de Spider-Man.

¿Quién es Cassandra Nova? La villana de Deadpool y Wolverine

Es la gemela de Xavier. Cassandra Nova es una “mummudrai” una forma de vida parasitaria que nace sin cuerpo en el plano astral.

Cassandra Nova logró entrar en el cuerpo de la madre de Xavier, tomo un poco de su ADN y cuando formo ojos y manos intentó estrangular a Xavier con su cordón umbilical. Xavier se da cuenta y la elimina con un golpe psíquico. A pesar de eso, el personaje logra crear un cuerpo y en este tráiler se enfrentará contra Deadpool y Wolverine.