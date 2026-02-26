¡Su primer gol con la Selección! Esto es lo que significa la celebración de Armando “Hormiga González

Este miércoles 25 de enero la Selección Mexicana de Futbol se enfrentó a su similar de Islandia, en lo que fue uno de los mejores encuentros que ha disputado el conjunto de México en la nueva era de “El Vasco” Aguirre a meses de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Si bien, fue un encuentro que no se complicó, funcionó para darle juego a talento joven que podría sumarse al próximo torneo internacional; donde para gusto de muchos, pudimos ver a Armando “Hormiga” González, el delantero sensación de Chivas anotar su primer gol con el jersey de la Selección y como era de esperarse, celebró “a lo Naruto”.

¿Qué significan los festejos de Armando “Hormiga” González?

Como es típico de nuestro “otaku del gol”, Armando no dudó en seguir tal como lo ha hecho en Chivas y celebrar con alguna referencia de anime, siendo en esta ocasión que festejó con su ya característico “Jutsu Bola de Fuego”.

Este Justu es una técnica sobre todo usada por el personaje Sasuke en el manga y anime de Naruto, el cuál ha ganado gran relevancia dentro de la juventud en las últimas décadas y muestra de ello es el fanatismo de Armando, quien al minuto 24 del partido celebró su primer tanto con “la verde” puesta.

¿Cuáles son los animes favoritos de Armando “Hormiga” González?

Desde que se encontraba en fuerzas básicas de Chivas, Armando ha dejado saber su fanatismo por varios animes que inspiran sus celebraciones después de anotar, aunque al ganar reflectores gracias a su desempeño, ha compartido cuáles son sus favoritos.

