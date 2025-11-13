¿Sabías esto del “Otaku del Gol”? Estos son los animes favoritos de Armando “Hormiga” González

Este último semestre se ha hablado bastante sobre Armando “Hormiga” González, el jugador de Chivas el cual incluso la afición ya comienza a comparar con “El Chicharito” en sus mejores tiempos

Si bien, el desempeño de González también conocido como "El Otaku del Gol" ha ido incrementando al igual que su popularidad, un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores es su gusto por los mangas y animes, de donde ha copiado sus festejos de gol más recordados e incluso los recomienda seguido.

¿Qué animes le gustan a Armando “Hormiga” González?

En las últimas semanas hemos podido ver al jugador de Chivas recomendando algunos de sus animes favoritos para todos sus seguidores que semana a semana van creciendo sim importar los colores, así como lo son:

