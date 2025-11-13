¿Sabías esto del “Otaku del Gol”? Estos son los animes favoritos de Armando “Hormiga” González
Sin duda alguna, el futbol y los animes y mangas han encontrado un equilibrio en Armando “Hormiga” González, quien hoy en día es conocido como “El Otaku del Gol”.
Este último semestre se ha hablado bastante sobre Armando “Hormiga” González, el jugador de Chivas el cual incluso la afición ya comienza a comparar con “El Chicharito” en sus mejores tiempos
Si bien, el desempeño de González también conocido como "El Otaku del Gol" ha ido incrementando al igual que su popularidad, un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores es su gusto por los mangas y animes, de donde ha copiado sus festejos de gol más recordados e incluso los recomienda seguido.
¿Qué animes le gustan a Armando “Hormiga” González?
En las últimas semanas hemos podido ver al jugador de Chivas recomendando algunos de sus animes favoritos para todos sus seguidores que semana a semana van creciendo sim importar los colores, así como lo son:
- Haykiu: La historia de Shōyō Hinata quien desea convertirse en alguien como su ídolo quien desde muy chico lo inspira debido a que ambos son bajos de estatura y este sueña con jugar voleibol.
- Naruto: Es sabido que este anime forma parte de su top 3 de sus favoritos, incluso algunos de sus festejos cuentan con algunas referencias a técnicas de los personajes, como la “bola de fuego” de Sasuke Uchiha.
- Dragon Ball: Como al 99.99%, es sabido que también le gusta esta clásico, y al igual sus festejos han hecho referencia a movimientos de Goku como la icónica técnica de teletransportación que todos intentamos al menos una vez.
- Jujutsu Kaisen: Otro de sus gustos más presentes es este anime lleno de magia y poder, donde se le ha visto al "Hormiga" González imitando celebraciones de personajes como Satoru Gojo.
- Blue Lock: Este anime y manga que trata sobre fútbol es considerado por él como su favorito actualmente, donde además de identificarse con la temática, refleja el gran momento que el jugador de 22 años vive actualmente.
- Full Metal Alchemist: Este anime es su favorito y trata sobre los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes intentan restaurar sus cuerpos después de un fallido experimento donde perdieron sus extremidades. Esta aventura los lleva a la búsqueda de la Piedra Filosofal para recuperar lo que perdieron.