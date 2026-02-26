La canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por parte de México ya tendría nombre; esto es lo que se sabe sobre la posible colaboración entre Los Ángeles Azules y Belinda

Estando a pocos meses de la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026; mucho se ha hablado sobre todo lo que rodea este torneo de fútbol que eclipsa al planeta entero por una temporada, donde cada detalle es motivo de fiesta, aunque para esta edición, México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá, lo que significará que cada país tendrá celebraciones distintas.

Así como lo pudimos ver con las ediciones del álbum de estampas, también la identidad visual y sonora tendrán temas muy característicos de cada país, por lo que se espera que sean diversos artistas quienes se encarguen de musicalizar este torneo en sus respectivas regiones y la primera colaboración que estaría por salir, es la de Belinda, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, quienes pondrán ritmo a la canción de México.

¿Qué se sabe sobre la canción del Mundial 2026 de México?

Fue a principios de enero de este año que Elías Mejía confirmó en exclusiva que Los Ángeles Azules se sumarían a los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA, que colaborarían con una voz femenina quien podría ser Belinda y posteriormente su terminaría sumando el rapero Santa Fe Klan.

Se ha comenzado a rumorar que esta nueva canción llevaría por título “Salte de Mi Mente” y que formará parte de la música oficial del Mundial, aunque estamos a poco de que esto sea confirmado por los artistas o su equipo de trabajo.

¿Quién hará la música de la Copa del Mundo?

Hasta ahora se espera que cada país tenga su respectiva canción, y se cree que habrá una que sea el tema oficial de toda la competición, donde hasta ahora han sonado los nombres de Bad Bunny, Dua Lipa e incluso Drake.

Se espera una canción llena de colaboraciones tal como fue con el himno, el cuál se presentó hace unas semanas durante el sorteo de fase de grupos, mismo que estuvo a cargo de Robbie Williams y Nicole Scherizinger.